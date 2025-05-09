Викриття шпигунів Угорщини на Закарпатті: Будапешт звинуватив Україну в "пропаганді"
Інформацію про те, що на Закарпатті було викрито агентів воєнної розвідки Угорщини необхідно розглядати нібито як "українську пропаганду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петера Сійярто, якого цитує ATV.
За словами Сійярто, Угорщина "зможе розібратись" після того, як отримає "будь-яку офіційну інформацію". Зокрема він заявив, що повномасштабна війна в Україні нібито є "частково пропагандистською війною".
"Зрозуміло, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда... Якщо ми отримаємо якісь деталі або офіційну інформацію, тоді ми зможемо з цим розібратися, але до того часу це має розглядатися як пропаганда, до якої слід ставитися з обережністю", - заявив голова МЗС Угорщини.
СБУ викрила агентів Угорщини
Сьогодні, 9 травня, стало відомо про те, що Служба безпеки України (СБУ) викрила агентів воєнної розвідки Угорщини, які шпигували на Закарпатті. Серед їх завдань були:
- збір інформації про військову захищеність Закарпатської області;
- пошук вразливих місць у наземній та повітряній обороні регіону;
- вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема, сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону увійдуть війська Угорщини.
Під час комплексних заходів СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Їх куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.
Обидвом було повідомлено про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне.
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