Шпигунський скандал: Угорщина вислала українських дипломатів через дії СБУ

Угорщина вислала двох українських дипломатів. Це сталось після того, як СБУ викрила на Закарпатті агентів воєнної угорської розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.

За словами Сійярто, в Україні з початку повномасштабного вторгнення дедалі сильнішою стає антиугорська пропаганда. А причина нинішньої "наклепницької кампанії проти угорців" така ж, як і попередніх, а саме: уряд не хоче постачати зброю в Україну, а також те, що угорський уряд виступає за мир.

Варто зауважити, що у своєму зверненні Сійярто не згадує про новину про те, що Служба безпеки України вперше в історії України викрила мережу іноземних агентів - угорську військову розвідку, яка здійснювала шпигунську діяльність на території країни. Однак з контексту зрозуміло, що очільник міністерства, можливо, мав на увазі саме це.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що "вони не можуть терпіти наклепницьку кампанію проти угорців".

"Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Відповідне рішення і нота були вручені послу України в Будапешті тут, у МЗС, в останні кілька хвилин", - сказав він.