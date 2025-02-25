Нові санкції проти Росії, допомога Україні та візит Макрона до Трампа: новини за 24 лютого

Велика Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти РФ з початку повномасштабної війни. А Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ у Росії

Більш детально про те, що сталося у понеділок 24 лютого - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Рада ЄС погодила широкий 16-й пакет санкцій проти РФ на третю річницю великої війни

Згідно з офіційним повідомленням прес-служби Ради Європейського Союзу, пакет торкається життєво важливих секторів російської економіки.Список включає 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського ВПК.

Також 13 банків відключать від SWIFT, заборонять імпорт алюмінію та призупинять ліцензії на мовлення 8 російських ЗМІ в ЄС.

У РФ цинічно визнають, що переговори не заважатимуть їм далі вести війну проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров каже, що буцімто РФ "готова вести переговори і з Україною, і з Європою, але бойові дії будуть припинені лише за результатів, які влаштовують Росію".

За його словами, варіант із так званим "замиренням одразу", зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумуванням подальших кроків "Росію не влаштує".

Президент Литви запропонував дату вступу України до ЄС

"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року. І відкриття першого кластеру можна зробити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України в ЄС невідворотним", - сказав президент Литви Ґітанас Науседа під час участі у саміті країн-партнерів, що проходить у Києві.

Команди України та США знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди про копалини, - Стефанішина

"Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені. Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити його підписання. Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять її у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - заявила віцепрем'єр Ольга Стефанішина.

Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти РФ з початку повномасштабної війни

Санкції націлені на військові ланцюжки поставок, доходи, що підживлюють війну, і бізнес, який приносить прибуток Кремлю, заявили в британському уряді. Так, у списку обмежень 107 компаній і осіб. Обмеження включають ще 40 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту.

Також Лондон вводить санкції проти 14 "нових клептократів", деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них Роман Троценко, один із найбагатших людей у Росії, чиї статки оцінюють у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

Стубб закликав Європу до спільного плану для участі в переговорах щодо миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував структуру з трьох фаз: до переговорів, під час припинення вогню та після досягнення миру.

"На цій стадії (першій - ред.), тут треба думати про те як більше тиснути на РФ і як підтримувати Україну. Які домовленості щодо безпеки можуть бути", - сказав він.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи

За проект резолюції проголосували 93 країни, проти - 18, а утрималися - 65.

Проти проголосували, зокрема, США, РФ, Угорщина та Ізраїль. Водночас Китай утримався.

Путін скликав нараду щодо розвитку галузі рідкісноземельних металів в РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що рідкісноземельні метали є критично важливими для мікроелектроніки, енергетики, цифрової економіки, а також цивільного та оборонного секторів Росії. На його думку, розвиток цієї галузі допоможе наростити РФ економіку.

Франція та Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України, - Макрон

Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України. Він може включати відправку військ в Україну. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, цей план може передбачати відправку європейських солдатів в Україну. Але вони "не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".

Британія анонсувала найбільший пакет допомоги Україні

Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд доларів).

"Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить - надає 4,5 млрд стерлінгів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь", - заявив голова британського уряду Кір Стармер.