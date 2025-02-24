Президент Литви запропонував дату вступу України до ЄС

Вступ України до Європейського Союзу необхідно прискорити. Україна повинна стати повноправним членом через п'ять років.https://www.youtube.com/watch?v=OUxYg5X4VhQ

Про це сказав президент Литви Ґітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте нам прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року", - сказав він під час за пленарного засідання "Підтримуй Україну" за участі європейських лідерів в Києві. За його словами, відкриття першого кластеру переговорів можна зробити вже протягом кількох тижнів. "Давайте зробимо шлях України в ЄС невідворотним", - додав Науседа.