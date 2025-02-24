Лідери ЄС і країн-партнерів прибули до Києва на третю річницю великої війни (відео)

До Києва прибули світові лідери та керівництво ЄС. У столиці відбудеться зустріч, на якій обговорять безпеку та підтримку України.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на X (Twitter).

Зранку 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ, до Києва прибули світові лідери та керівництво ЄС.

Зокрема, до столиці приїхали президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Як повідомляє ApNews, раніше на київському вокзалі зустріли керівництво ЄС. Українську сторону представляли глава ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"На третю річницю жорстокого вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна - це Європа", наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Також приїхали також лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції,про це повідомив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на сторінці Х.

У Києві сьогодні відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, планують відвідати заходи, присвячені річниці, та обговорити підтримку України на тлі нещодавніх змін у політиці США за президентства Дональда Трампа.