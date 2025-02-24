Генштаб підтвердив удар по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії

У ніч на 24 лютого була завдано ураження по Рязанському нафтопереробному заводу (НПЗ) Росії. Відомо про щонайменше п'ять вибухів в районі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Рязанський НПЗ

Як пише Генштаб, операцію було здійснено підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ), Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Внаслідок атаки, згідно з попередніми даними, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Нафтобаза у Тульській області

У тому ж числі Генштаб розповів, що вчора, 23 лютого, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтобазу у Тульській області. Було зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта".

"Це підприємство є частиною федерального агентства з державних резервів Росії та займається зберіганням і обслуговуванням стратегічних запасів, зокрема нафтопродуктів", - пишуть Сили безпілотних систем.