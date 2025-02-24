Генштаб підтвердив удар по Рязанському нафтопереробному заводу у Росії
У ніч на 24 лютого була завдано ураження по Рязанському нафтопереробному заводу (НПЗ) Росії. Відомо про щонайменше п'ять вибухів в районі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Рязанський НПЗ
Як пише Генштаб, операцію було здійснено підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ), Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Внаслідок атаки, згідно з попередніми даними, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.
Нафтобаза у Тульській області
У тому ж числі Генштаб розповів, що вчора, 23 лютого, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтобазу у Тульській області. Було зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта".
"Це підприємство є частиною федерального агентства з державних резервів Росії та займається зберіганням і обслуговуванням стратегічних запасів, зокрема нафтопродуктів", - пишуть Сили безпілотних систем.
Удари по ворожих НПЗ
Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та нафтобазах на території Росії. Відповідні операції спрямовані за зменшення доходів від експорту нафтопродуктів, що є одним із ключових джерел фінансування війни ворога проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко розповів, чим особливий уражений сьогодні Рязанський НПЗ.
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