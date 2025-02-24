Британія анонсувала найбільший пакет допомоги Україні

Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд доларів). У тому ж числі Лондон введе проти Росії новий пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову британського уряду Кіра Стармера під час саміту "Підтримай Україну".

"Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить - надає 4,5 млрд стерлінгів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь", - заявив він.

У тому ж числі прем'єр-міністр Британії оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії. За його словами, він також обговорюватиме це під час зустрічі "Великої сімки" (G7).

"Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях", - наголосив прем'єр.

Україна має бути за столом перемовин

За словами Стармера, сьогодні партнери Києва мають можливість зробити основні засади для тривалого миру. Зокрема наголосив на тому, що Україна повинна бути за столом перемовин.

"І ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Великобританія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями і з правильними умовами", - додав він.