Нові санкції проти РФ на підході: коли Європа ухвалить 20-й пакет

Європейський Союз планує 24 лютого ухвалити черговий, 20-й пакет санкцій проти Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції в Брюсселі.
"Щодо 20-го пакету санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого", - наголосила вона.
За словами Каллас, європейські країни пропонують різні санкції, в тому числі "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив".
"Я маю на увазі, що пропозиції на столі. Отже, робота триває", - йдеться у її заяві.
Головна дипломатка ЄС додала, що європейські країни наразі не досягли згоди щодо вмісту пакета.
"Я не можу сказати, що ми маємо згоду зараз, інакше ми б вже оголосили, що маємо згоду. Але сьогодні ми мали багато розмов про це - і тепер продовжуємо працювати над цим", - розповіла Каллас.
Нагадаємо, новий пакет санкцій Європейського Союзу проти країни-агресорки має заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє РФ отримувати доходи від нафти.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що 20-й пакет антиросійських санкцій має обмежити її енергетичні доходи, послабити "тіньовий флот" та блокувати схеми обходу санкцій.
Сполучені Штати продовжують посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, американський лідер Дональд Трамп підписав двопартійний закон, що значно розширює можливості обмежень.
РБК-Україна також писало, що у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" та "Лукойлу". Обмеження були введені для посилення тиску на Кремль і змушення російського диктатора піти на переговори з Україною.