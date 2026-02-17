Нові санкції ЄС проти Росії на фініші, але можлива затримка: Politico назвало причину

Ухвалення 20-го пакету антиросійських санкцій ЄС може затягнутися через позицію Угорщини щодо російських спортивних посадовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Читайте також: Дві країни стали на заваді новим нафтовим санкціям ЄС проти РФ
Три дипломати повідомили виданню, що Європа наближається до фінішу у прийнятті 20-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що остаточна угода буде укладена після ще двох зустрічей послів у форматі Coreper II.
Водночас двоє інших дипломатів розповіли, що Угорщина наполягає на виключенні зі списку санкцій провідних російських спортивних посадовців. Це може призвести до затримки із прийняттям пакета санкцій.
Зазначається, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас домагається, щоб 20-й пакет санкцій був готовий до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Європейські дипломати повідомили, що посли, ймовірно, зустрінуться в середу, 18 лютого і, можливо, в п'ятницю.
Крім того, Каллас намагається координувати свої дії з Британією, щоб санкції мали максимальний ефект.
Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, санкційний список планують розширити ще на 43 судна так званого "тіньового флоту", що збільшить їхню загальну кількість до 640.
Крім того, ЄС має намір ускладнити для Москви закупівлю нових танкерів для обходу обмежень, а також запровадити заборону на технічне обслуговування і надання низки послуг танкерам зі скрапленим газом та криголамам.
Зазначимо, Євросоюз розглядає заміну обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги. Нові санкції можуть торкнутися страхування, транспортування та інших ключових послуг для нафтових перевезень.