Новые санкции ЕС против России на финише, но возможна задержка: Politico назвало причину

Три дипломата сообщили изданию, что Европа приближается к финишу в принятии 20-го пакета санкций против России. Ожидается, что окончательное соглашение будет заключено после еще двух встреч послов в формате Coreper II.

В то же время двое других дипломатов рассказали, что Венгрия настаивает на исключении из списка санкций ведущих российских спортивных чиновников. Это может привести к задержке с принятием пакета санкций.

Что известно о принятии новых санкций

Отмечается, что главный дипломат ЕС Кая Каллас добивается, чтобы 20-й пакет санкций был готов к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Европейские дипломаты сообщили, что послы, вероятно, встретятся в среду, 18 февраля и, возможно, в пятницу.

Кроме того, Каллас пытается координировать свои действия с Британией, чтобы санкции имели максимальный эффект.