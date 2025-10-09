Нові препарати від серцевих і психічних хвороб: уряд розширив Національний перелік ліків

Оновили Національний перелік ліків

До переліку додали 27 діючих речовин і їх комбінацій у різних дозуваннях. Основна увага - на лікуванні серцево-судинних хвороб, ендокринологічних розладів і психічного здоров’я.

Зміни узгоджені з підготовкою до старту програми профілактичних медичних оглядів у 2026 році, яка дасть можливість людям віком від 40 років проходити скринінги здоров’я.

Препарати для серця і тиску

До оновленого переліку додали сучасні препарати для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності - інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину (БРА).

Серед них - периндоприл, лізиноприл, раміприл та комбінації з амлодипіном, а також кандесартан, телмісартан, валсартан, ірбесартан і олмесартан медоксоміл. Ці ліки допомагають контролювати тиск, зменшують ризик інфарктів і покращують прогноз для пацієнтів із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

Засоби проти підвищеного холестерину

До списку додали аторвастатин у широкому діапазоні доз, що дозволить лікарям індивідуально підбирати лікування відповідно до рівня ризику розвитку серцево-судинних ускладнень.

Протигрибкові препарати

Для стаціонарного лікування тяжких інвазивних мікозів до Національного переліку включили каспофунгін (ліофілізат/порошок для інфузій).

Нові засоби для ендокринології

До переліку внесли октреотид (0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) - препарат, який застосовується при акромегалії та інших ендокринних порушеннях.

Ліки для психічного здоров’я

Розширено діапазон доз оланзапіну - додано дозування 2,5 мг, що дає змогу точніше підбирати лікування для пацієнтів із психотичними та біполярними розладами.

Що далі

У 2026 році ці лікарські засоби планують включити до програми "Доступні ліки". Це означає, що пацієнти зможуть отримувати їх безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Крім того, оновлений перелік стане підставою для перегляду закупівельних формулярів у медзакладах та планування централізованих і регіональних закупівель ліків.