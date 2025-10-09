Новые препараты от сердечных и психических болезней: в Украине расширили Национальный перечень лекарств

Обновили Национальный перечень лекарств

В перечень добавили 27 действующих веществ и их комбинаций в различных дозировках. Основное внимание - на лечении сердечно-сосудистых болезней, эндокринологических расстройств и психического здоровья.

Изменения согласованы с подготовкой к старту программы профилактических медицинских осмотров в 2026 году, которая даст возможность людям в возрасте от 40 лет проходить скрининги здоровья.

Препараты для сердца и давления

В обновленный перечень добавили современные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности - ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА).

Среди них - периндоприл, лизиноприл, рамиприл и комбинации с амлодипином, а также кандесартан, телмисартан, валсартан, ирбесартан и олмесартан медоксомил. Эти лекарства помогают контролировать давление, уменьшают риск инфарктов и улучшают прогноз для пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Средства против повышенного холестерина

В список добавили аторвастатин в широком диапазоне доз, что позволит врачам индивидуально подбирать лечение в соответствии с уровнем риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

Противогрибковые препараты

Для стационарного лечения тяжелых инвазивных микозов в Национальный перечень включили каспофунгин (лиофилизат/порошок для инфузий).

Новые средства для эндокринологии

В перечень внесли октреотид (0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) - препарат, который применяется при акромегалии и других эндокринных нарушениях.

Лекарства для психического здоровья

Расширен диапазон доз оланзапина - добавлена дозировка 2,5 мг, что позволяет точнее подбирать лечение для пациентов с психотическими и биполярными расстройствами.

Что дальше

В 2026 году эти лекарственные средства планируют включить в программу "Доступные лекарства". Это означает, что пациенты смогут получать их бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Кроме того, обновленный перечень станет основанием для пересмотра закупочных формуляров в медучреждениях и планирования централизованных и региональных закупок лекарств.