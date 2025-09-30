З 2026 року українцям 40+ оплачуватимуть медогляди: як працюватиме нова програма

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює програма профілактичних медичних оглядів для людей віком від 40 років. Її мета - виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та ментальних розладів на ранніх стадіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Учасники програми зможуть отримати кошти на обстеження через застосунок "Дія". За місяць після дня народження громадянам приходитиме push-повідомлення із запрошенням пройти "національний чекап". Після підтвердження участі гроші зараховуватимуться на картку в "Дії".

Далі пацієнт зможе обрати медичний заклад для проходження обстежень: лабораторних та інструментальних досліджень, а також отримати консультацію лікаря. У разі виявлення відхилень людину скерують до вузькопрофільного спеціаліста.

Крім того, лікар матиме можливість виписати електронний рецепт на безкоштовні ліки, які допоможуть лікувати захворювання або стримати їхній розвиток.

У держбюджеті-2026 планується закласти фінансування програми. В МОЗ наголошують, що профілактичні огляди покликані знизити ризики ускладнень та передчасної смертності.