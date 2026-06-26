Нові правила для терміналів: як насправді працює ліміт у 500 грн та чому зросла комісія

Нові правила поповнення банківських карток через платіжні термінали, які починають діяти в Україні з 26 червня, не передбачають єдиного контролю між усіма операторами. Через це встановлений Національним банком ліміт у 500 гривень для окремих платежів можна обійти, скориставшись іншою платіжною мережею.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів офіційний представник та експерт платіжного сервісу City24 Дмитро Гриша.
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Згідно з новими вимогами НБУ, під час внесення готівки на банківську картку або рахунок через термінал користувач повинен підтвердити номер мобільного телефону одноразовим кодом із SMS або автоматичного дзвінка. Водночас для поповнення мобільного зв’язку підтвердження не потрібне, якщо сума операцій не перевищує 500 гривень на місяць.
Як пояснив офіційний представник та експерт платіжного сервісу City24 Дмитро Гриша, контроль цього ліміту здійснюється окремо кожною платіжною установою, а не централізовано для всіх операторів ринку.
Експерт зазначив, що обмеження не є загальноринковим. Якщо клієнт використає термінал іншого оператора, банку або іншої платіжної установи, для нього знову діятиме окремий ліміт.
''Це ліміт не для мобільного оператора, а для платіжної установи. Клієнт може платити через різні установи та банки по 500 гривень'', – пояснив Дмитро Гриша.
На його думку, така модель ставить питання щодо ефективності боротьби із так званими ''сірими схемами'', адже технічно обмеження можна обійти.
У City24 також повідомили, що додаткові витрати на SMS-повідомлення та автоматичні дзвінки покриваються за рахунок комісії, яку сплачує клієнт під час проведення операції.
За словами експерта, після того як мобільні оператори підвищили вартість відповідних сервісів, із 2026 року комісія в терміналах також зросла – на 4%.
''На жаль, витрати на виконання регуляторних вимог у межах боротьби із ''сірим ринком'' у результаті лягли на плечі кінцевих користувачів'', – зазначив він.
Щоб зрозуміти, як додаткові 4% вплинуть на ваші витрати, погляньмо на прості розрахунки для популярних сум поповнення.
Залежно від налаштувань конкретного термінала, комісія може або зніматися з внесеної суми, або додаватися зверху:
Якщо ви поповнюєте картку на 500 грн:
Додаткова комісія (4%) становить 20 грн.
Якщо ви поповнюєте картку на 1000 грн:
Додаткова комісія (4%) становить 40 грн.
Попри нові правила, у City24 не прогнозують помітного скорочення кількості операцій.
За словами Дмитра Гриші, значна частина поповнень банківських карток через термінали пов’язана не зі звичайними переказами коштів, а з погашенням кредитів, розстрочок та внесенням обов’язкових платежів для збереження пільгового періоду.
Саме тому, вважає експерт, більшість клієнтів і надалі користуватиметься терміналами, навіть попри додаткову авторизацію та зростання комісій.