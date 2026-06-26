Нові правила для терміналів: як насправді працює ліміт у 500 грн та чому зросла комісія

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Ліміт у 500 грн без підтвердження діє окремо в кожній платіжній системі: це означає, що кожен оператор відстежує ліміт самостійно в межах своєї інфраструктури.

це означає, що кожен оператор відстежує ліміт самостійно в межах своєї інфраструктури. Обійти ліміт можна, використавши інші термінали: так, платежі можна розділити між різними операторами, якщо контролю немає між ними.

так, платежі можна розділити між різними операторами, якщо контролю немає між ними. Підтвердження платежу після ліміту відбувається через OTP-код: ця авторизація надсилається платнику у SMS або дзвінком.

ця авторизація надсилається платнику у SMS або дзвінком. Комісія вже зросла на 4%: це стало наслідком підвищення комісій мобільними операторами.

це стало наслідком підвищення комісій мобільними операторами. Суттєвого падіння платежів через термінали не очікують: більшість операцій пов’язані з погашенням кредитів, тому клієнти залишаються вмотивованими.

Згідно з новими вимогами НБУ, під час внесення готівки на банківську картку або рахунок через термінал користувач повинен підтвердити номер мобільного телефону одноразовим кодом із SMS або автоматичного дзвінка. Водночас для поповнення мобільного зв’язку підтвердження не потрібне, якщо сума операцій не перевищує 500 гривень на місяць.

Як пояснив офіційний представник та експерт платіжного сервісу City24 Дмитро Гриша, контроль цього ліміту здійснюється окремо кожною платіжною установою, а не централізовано для всіх операторів ринку.

Чи можна обійти ліміт

Експерт зазначив, що обмеження не є загальноринковим. Якщо клієнт використає термінал іншого оператора, банку або іншої платіжної установи, для нього знову діятиме окремий ліміт.

''Це ліміт не для мобільного оператора, а для платіжної установи. Клієнт може платити через різні установи та банки по 500 гривень'', – пояснив Дмитро Гриша.

На його думку, така модель ставить питання щодо ефективності боротьби із так званими ''сірими схемами'', адже технічно обмеження можна обійти.

Хто заплатить за нові вимоги

У City24 також повідомили, що додаткові витрати на SMS-повідомлення та автоматичні дзвінки покриваються за рахунок комісії, яку сплачує клієнт під час проведення операції.

За словами експерта, після того як мобільні оператори підвищили вартість відповідних сервісів, із 2026 року комісія в терміналах також зросла – на 4%.

''На жаль, витрати на виконання регуляторних вимог у межах боротьби із ''сірим ринком'' у результаті лягли на плечі кінцевих користувачів'', – зазначив він.

Скільки це в грошах? Приклад розрахунку нових комісій

Щоб зрозуміти, як додаткові 4% вплинуть на ваші витрати, погляньмо на прості розрахунки для популярних сум поповнення.

Залежно від налаштувань конкретного термінала, комісія може або зніматися з внесеної суми, або додаватися зверху:

Якщо ви поповнюєте картку на 500 грн:

Додаткова комісія (4%) становить 20 грн.

Варіант А (комісія "всередині"): ви вносите 500 грн – на картку зараховується 480 грн.

ви вносите 500 грн – на картку зараховується 480 грн. Варіант Б (комісія "зверху"): щоб на картку зайшли рівно 500 грн, у термінал доведеться внести 520 грн.

Якщо ви поповнюєте картку на 1000 грн:

Додаткова комісія (4%) становить 40 грн.

Варіант А: ви вносите 1000 грн – на рахунок приходить 960 грн.

ви вносите 1000 грн – на рахунок приходить 960 грн. Варіант Б: щоб отримати на картку чистими 1000 грн, загалом доведеться заплатити 1040 грн.

Чи відмовляться українці від терміналів

Попри нові правила, у City24 не прогнозують помітного скорочення кількості операцій.

За словами Дмитра Гриші, значна частина поповнень банківських карток через термінали пов’язана не зі звичайними переказами коштів, а з погашенням кредитів, розстрочок та внесенням обов’язкових платежів для збереження пільгового періоду.

Саме тому, вважає експерт, більшість клієнтів і надалі користуватиметься терміналами, навіть попри додаткову авторизацію та зростання комісій.