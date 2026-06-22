Поповнення карток через термінал буде по-новому: що змінюється і коли

З 26 червня в Україні почнуть діяти нові правила внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування. Для завершення операції знадобиться додатковий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів .

Згідно з постановою № 67 "Про затвердження Змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України з питань готівкового обігу " від 16 червня 2026 року, під час поповнення банківської картки або рахунку через термінал користувачеві необхідно буде підтвердити номер мобільного телефону.

Після внесення коштів система надішле одноразовий код у SMS-повідомленні або через автоматичний дзвінок.

Без введення цього коду операція не буде завершена. Також на квитанції відтепер обов'язково зазначатиметься повний номер телефону платника.

Що звільнено від нових вимог

Водночас частина операцій залишиться без обов'язкового SMS-підтвердження. Зокрема, нові вимоги не поширюються на оплату податків, комунальних послуг, придбання транспортних квитків та поповнення транспортних карток.

Без додаткової авторизації також можна буде поповнювати мобільний зв'язок, однак лише в межах 500 гривень на місяць для одного номера. Після перевищення цього ліміту підтвердження стане обов'язковим і для таких платежів.

Навіщо це потрібно

Ці нововведення спрямовані на посилення фінансового моніторингу та боротьбу з анонімними операціями з готівкою.

Раніше користувачі могли вносити кошти через термінали без ідентифікації особи. Тепер кожна транзакція буде прив'язана до конкретного номера телефону, а банки та платіжні сервіси повинні зберігати інформацію про код авторизації, номер платника, дату та час проведення операції.