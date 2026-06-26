Новые правила для терминалов: как действительно работает лимит в 500 грн и почему выросла комиссия

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Лимит 500 грн без подтверждения действует отдельно в каждой платежной системе: это означает, что каждый оператор отслеживает лимит самостоятельно в пределах своей инфраструктуры.

это означает, что каждый оператор отслеживает лимит самостоятельно в пределах своей инфраструктуры. Обойти лимит можно, используя другие терминалы: так, платежи можно разделить между разными операторами, если нет контроля между ними.

так, платежи можно разделить между разными операторами, если нет контроля между ними. Подтверждение платежа после лимита происходит через OTP-код: эта авторизация отправляется плательщику в SMS или звонком.

эта авторизация отправляется плательщику в SMS или звонком. Комиссия уже выросла на 4%: это явилось следствием повышения комиссий мобильными операторами.

это явилось следствием повышения комиссий мобильными операторами. Существенного падения платежей через терминалы не ожидают: большинство сделок связано с погашением кредитов, поэтому клиенты остаются мотивированными.

Согласно новым требованиям НБУ, при внесении наличных денег на банковскую карту или счет через терминал пользователь должен подтвердить номер мобильного телефона одноразовым кодом из SMS или автоматического звонка. В то же время для пополнения мобильной связи подтверждение не требуется, если сумма сделок не превышает 500 гривен в месяц.

Как пояснил официальный представитель и эксперт платежного сервиса City24 Дмитрий Гриша, контроль этого лимита осуществляется отдельно каждым платежным учреждением, а не централизован для всех операторов рынка.

Можно ли обойти лимит

Эксперт отметил, что ограничение не является общерыночным. Если клиент использует терминал другого оператора, банка или другого платежного учреждения, то для него снова будет действовать отдельный лимит.

''Это лимит не для мобильного оператора, а для платежного учреждения. Клиент может платить через разные учреждения и банки по 500 гривен'', – объяснил Дмитрий Гриша.

По его мнению, такая модель ставит вопрос об эффективности борьбы с так называемыми серыми схемами, ведь технически ограничения можно обойти.

Кто заплатит за новые требования

City24 также сообщили, что дополнительные расходы на SMS-сообщения и автоматические звонки покрываются за счет комиссии, которую оплачивает клиент во время проведения операции.

По словам эксперта, после того, как мобильные операторы повысили стоимость соответствующих сервисов, с 2026 года комиссия в терминалах также выросла – на 4%.

''К сожалению, затраты на выполнение регуляторных требований в рамках борьбы с ''серым рынком'' в результате легли на плечи конечных пользователей'', – отметил он.

Сколько это в деньгах? Пример расчета новых комиссий

Чтобы понять, как дополнительные 4% повлияют на ваши расходы, взглянем на простые расчеты для популярных сумм пополнения.

В зависимости от настроек конкретного терминала комиссия может либо сниматься с внесенной суммы, либо добавляться сверху:

Если вы пополняете карту на 500 грн:

Дополнительная комиссия (4%) составляет 20 грн.

Вариант А (комиссия "внутри"): вы вносите 500 грн – на карту засчитывается 480 грн.

вы вносите 500 грн – на карту засчитывается 480 грн. Вариант Б (комиссия "сверху"): чтобы на карту зашли ровно 500 грн, в терминал придется внести 520 грн.

Если вы пополняете карту на 1000 грн:

Дополнительная комиссия составляет 40 грн.

Вариант А: вы вносите 1000 грн – на счет приходит 960 грн.

вы вносите 1000 грн – на счет приходит 960 грн. Вариант Б: чтобы получить на карту чистыми 1000 грн, в общем придется заплатить 1040 грн.

Откажутся ли украинцы от терминалов

Несмотря на новые правила, City24 не прогнозируют заметного сокращения количества операций.

По словам Дмитрия Гриши, значительная часть пополнений банковских карточек через терминалы связана не с обычными переводами средств, а с погашением кредитов, рассрочок и внесением обязательных платежей для сохранения льготного периода.

Именно поэтому, считает эксперт, большинство клиентов и дальше будут пользоваться терминалами, даже несмотря на дополнительную авторизацию и рост комиссий.