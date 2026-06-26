Новые правила для терминалов: как действительно работает лимит в 500 грн и почему выросла комиссия

Новые правила пополнения банковских карт через платежные терминалы, которые начинают действовать в Украине с 26 июня, не предусматривают единого контроля между всеми операторами. Поэтому установленный Национальным банком лимит в 500 гривен для отдельных платежей можно обойти, воспользовавшись другой платежной сетью.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал официальный представитель и эксперт платежного сервиса City24 Дмитрий Гриша .
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Согласно новым требованиям НБУ, при внесении наличных денег на банковскую карту или счет через терминал пользователь должен подтвердить номер мобильного телефона одноразовым кодом из SMS или автоматического звонка. В то же время для пополнения мобильной связи подтверждение не требуется, если сумма сделок не превышает 500 гривен в месяц.
Как пояснил официальный представитель и эксперт платежного сервиса City24 Дмитрий Гриша, контроль этого лимита осуществляется отдельно каждым платежным учреждением, а не централизован для всех операторов рынка.
Эксперт отметил, что ограничение не является общерыночным. Если клиент использует терминал другого оператора, банка или другого платежного учреждения, то для него снова будет действовать отдельный лимит.
''Это лимит не для мобильного оператора, а для платежного учреждения. Клиент может платить через разные учреждения и банки по 500 гривен'', – объяснил Дмитрий Гриша.
По его мнению, такая модель ставит вопрос об эффективности борьбы с так называемыми серыми схемами, ведь технически ограничения можно обойти.
City24 также сообщили, что дополнительные расходы на SMS-сообщения и автоматические звонки покрываются за счет комиссии, которую оплачивает клиент во время проведения операции.
По словам эксперта, после того, как мобильные операторы повысили стоимость соответствующих сервисов, с 2026 года комиссия в терминалах также выросла – на 4%.
''К сожалению, затраты на выполнение регуляторных требований в рамках борьбы с ''серым рынком'' в результате легли на плечи конечных пользователей'', – отметил он.
Чтобы понять, как дополнительные 4% повлияют на ваши расходы, взглянем на простые расчеты для популярных сумм пополнения.
В зависимости от настроек конкретного терминала комиссия может либо сниматься с внесенной суммы, либо добавляться сверху:
Если вы пополняете карту на 500 грн:
Дополнительная комиссия (4%) составляет 20 грн.
Если вы пополняете карту на 1000 грн:
Дополнительная комиссия составляет 40 грн.
Несмотря на новые правила, City24 не прогнозируют заметного сокращения количества операций.
По словам Дмитрия Гриши, значительная часть пополнений банковских карточек через терминалы связана не с обычными переводами средств, а с погашением кредитов, рассрочок и внесением обязательных платежей для сохранения льготного периода.
Именно поэтому, считает эксперт, большинство клиентов и дальше будут пользоваться терминалами, даже несмотря на дополнительную авторизацию и рост комиссий.