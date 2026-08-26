Вишиванки до 1 вересня: скільки коштують і як вибрати для школяра

Перед 1 вересня батьки традиційно шукають для школярів святкове вбрання, і вишиванка залишається одним із найпопулярніших варіантів. Ціни на дитячі сорочки стартують від 530 гривень, а вартість ексклюзивних виробів ручної роботи може сягати 12 тисяч гривень.

Головне: Ціни на дитячі вишиванки до 1 вересня стартують від 530 грн, для підлітків - від 900 грн.

до 1 вересня стартують від 530 грн, для підлітків - від 900 грн. Вишиванки ручної роботи коштують від 1500 грн, а складніші моделі - близько 2500-4500 грн.

коштують від 1500 грн, а складніші моделі - близько 2500-4500 грн. Лляні вишиванки продають від 3000 грн, а ціна ексклюзивних виробів від відомих майстрів може сягати 12 тисяч грн.

продають від 3000 грн, а ціна ексклюзивних виробів від відомих майстрів може сягати 12 тисяч грн. Для школяра варто обирати натуральну тканину , зручний крій і правильний розмір, щоб одяг не сковував рухів.

, зручний крій і правильний розмір, щоб одяг не сковував рухів. На теплий вересень краще підійдуть легкі бавовняні або лляні сорочки, а для прохолодної погоди - моделі з довгим рукавом.

Скільки коштують вишиванки для школярів

Найбюджетніші моделі для дітей молодшого шкільного віку можна знайти від 530 гривень. Йдеться про сорочки з машинною вишивкою на бавовняній основі. Для підлітків ціни стартують приблизно від 900 гривень.

Вартість вишиванки залежить від тканини, фасону, складності орнаменту та способу нанесення вишивки.

Орієнтовні ціни такі:

машинна вишивка на бавовні - від 530 грн для молодших школярів та від 900 грн для підлітків;

- від 530 грн для молодших школярів та від 900 грн для підлітків; ручна вишивка - від 1500 грн, більш складні моделі коштують близько 2500-3600 грн;

- від 1500 грн, більш складні моделі коштують близько 2500-3600 грн; домоткане полотно - від 1350 грн, вироби з ручною вишивкою - близько 2800-4500 грн;

- від 1350 грн, вироби з ручною вишивкою - близько 2800-4500 грн; лляні вишиванки - від 3000 грн;

- від 3000 грн; ексклюзивні вироби від відомих майстрів - до 12 000 грн.

Найдоступніші варіанти зазвичай можна знайти на локальних ринках та в інтернет-магазинах. У брендових магазинах ціна може бути значно вищою.

Ціни на вишиванки для школярів (скриншот)

Як вибрати вишиванку дитині на 1 вересня

При виборі варто враховувати не лише зовнішній вигляд сорочки, а й те, скільки часу дитина проведе в ній протягом дня.

На що звернути увагу:

Матеріал. Для школярів краще обирати натуральні тканини - льон, бавовну або домоткане полотно. Вони підходять для тривалого носіння, особливо якщо 1 вересня буде теплим.

Для школярів краще обирати натуральні тканини - льон, бавовну або домоткане полотно. Вони підходять для тривалого носіння, особливо якщо 1 вересня буде теплим. Крій. Сорочка не повинна сковувати рухи. Для молодших школярів підійдуть вільні моделі, у яких дитині буде зручно сидіти на уроках, рухатися та гратися.

Сорочка не повинна сковувати рухи. Для молодших школярів підійдуть вільні моделі, у яких дитині буде зручно сидіти на уроках, рухатися та гратися. Розмір. Не варто брати річ "впритул", але й надто великий запас також може зіпсувати вигляд. Для льняних виробів варто врахувати можливе незначне усадження після прання.

Не варто брати річ "впритул", але й надто великий запас також може зіпсувати вигляд. Для льняних виробів варто врахувати можливе незначне усадження після прання. Дизайн. Для молодших школярів можна обирати яскравіші квіткові чи геометричні орнаменти. Старшим дітям часто підходять стриманіші варіанти - геометрична вишивка, пастельні кольори або популярний стиль "біле по білому".

Для молодших школярів можна обирати яскравіші квіткові чи геометричні орнаменти. Старшим дітям часто підходять стриманіші варіанти - геометрична вишивка, пастельні кольори або популярний стиль "біле по білому". Погода. Якщо на початку вересня буде тепло, комфортнішими будуть легкі сорочки з коротким або довгим рукавом. Для прохолодної погоди можна розглянути щільніші моделі або сучасні світшоти з вишивкою.

Для дівчат можна обрати класичну блузку, сукню-вишиванку чи модель із поясом. Хлопчикам підійдуть сорочки з льону або бавовни, які легко поєднати з класичними брюками, джинсами чи жилетом.

Що перевірити перед покупкою

Перед замовленням варто перевірити склад тканини, розмірну сітку та правила догляду. Особливо це важливо для виробів із натуральних матеріалів та ручною вишивкою, які можуть потребувати делікатного прання.

Для першого вересня найкраще обирати модель, у якій дитині буде зручно протягом усього дня, а не лише під час святкової лінійки.