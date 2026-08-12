У школах по-новому реагуватимуть на булінг і насильство

В Україні оновлюють правила реагування на булінг та насильство у навчальних закладах. Для розгляду таких випадків тепер діятиме єдина комісія, а про порушення можна буде повідомляти анонімно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що змінилося в новому порядку

Згідно з оновленими правилами, у закладах освіти замість двох окремих механізмів запроваджують єдину комісію, яка розглядатиме всі випадки насильства, жорстокого поводження та булінгу.

При цьому факт булінгу встановлює лише суд, а не комісія. Завдання шкільної комісії - оцінити обставини, визначити потреби дитини та організувати необхідну підтримку.

Також документ визначає чіткі терміни реагування:

Керівник школи має розглянути повідомлення протягом 1 доби з моменту реєстрації.

Якщо є ознаки насильства, він зобов'язаний невідкладно (не пізніше ніж протягом 3 годин) повідомити поліцію та службу у справах дітей.

Ознаки насильства та права дитини

В оновлених порядках зафіксовано чіткий перелік дій, які вважаються насильством:

Економічний тиск (позбавлення майна, перешкоджання доступу до навчання).

Психологічне насильство (образи, погрози, приниження, залякування).

Небажана поведінка сексуального характеру (жести, жарти, прізвиська, інтимні фото/відео).

Будь-які фізичні дії (від штовхання до ударів).

Уточнено і критерій систематичності - насильство вважається систематичним, якщо воно вчиняється двічі або більше разів протягом 12 місяців.

Також посилено права дітей - дитина має право бути вислуханою під час розгляду справи за участю батьків (або за їхньою письмовою згодою без них) та за обов'язкової присутності психолога чи соціального педагога.

Як можна повідомити про порушення

Повідомити про випадки насильства або булінгу можна буде різними каналами - через електронну пошту, телефон або спеціальні скриньки у закладах освіти.

Крім того, повідомлення можуть подаватися анонімно.

Кожен навчальний заклад має затвердити власне внутрішнє положення протидії насильству та призначити відповідальну особу для реєстрації звернень.

Що відомо про розробку правил

Зміни до Порядку реагування на випадки булінгу та Порядку застосування заходів виховного впливу розроблені для узгодження із Законом України "Про охорону дитинства".

Документ пройшов публічні громадські обговорення за участі Офісу освітнього омбудсмена, ГО "Батьки SOS" та Національної поліції.