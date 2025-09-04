Нові правила оформлення документів для пенсій: що зміниться

Українців чекають зміни в правилах підтвердження стажу та подання заяв на пенсію. Проєкт передбачає нові механізми для переселенців і людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Мета змін

ПФУ планує оновити порядок подання та оформлення документів для призначення і перерахунку пенсій. Основна мета - узгодити чинні норми з оновленим законодавством та усунути неузгодженості.

Зміни стосуватимуться уточнення документів для призначення пенсії по інвалідності, дострокової пенсії за віком та припинення виплат у разі тимчасового проживання за кордоном. Також визначено новий порядок подання заяв про поновлення пенсії через відеозв’язок із використанням електронних сервісів.

Підстави для оновлення

Необхідність ухвалення змін зумовлена новими законами та урядовими постановами, що були прийняті протягом 2024-2025 років. Вони розширюють коло осіб, які мають право на дострокову пенсію, та уточнюють процедури визначення інвалідності.

Крім того, нові норми регулюють порядок підтвердження страхового стажу, зокрема для тих, хто працював до 1992 року за межами України. Також уточнюється механізм виплат пенсій громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон.

Основні нововведення

Проєкт акта визначає перелік документів для призначення дострокових пенсій та пенсій по інвалідності. Передбачено можливість подання заяв про поновлення пенсій у форматі відеоконференцій із дотриманням вимог електронних довірчих послуг.

Окремо прописано порядок виплати пенсій жителям Криму та Севастополя, які не отримують виплат від РФ. Також уточнено документи, що підтверджують проживання у гірських населених пунктах, і процедури припинення виплат при виїзді за кордон.

Стаж і автоматичні перерахунки

Зміни стосуються підтвердження та зарахування до стажу періодів роботи до 1992 року в країнах, з якими немає пенсійних угод. Це дає змогу українцям врахувати трудовий досвід у стажі навіть без міжнародних договорів.

Також уточнюються строки автоматичного перерахунку пенсій у разі надходження даних про сплату єдиного соціального внеску. Це має зробити систему більш гнучкою і швидкою для пенсіонерів.

Очікуваний результат

Реалізація постанови дозволить спростити доступ до пенсійних послуг. Громадяни зможуть подавати заяви онлайн, а також користуватися новими механізмами підтвердження документів.

Показником ефективності стане можливість призначати пенсії у нових категоріях і забезпечити виплати українцям на окупованих територіях та за кордоном. Зміни також мають посилити прозорість роботи Пенсійного фонду.