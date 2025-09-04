Новые правила оформления документов для пенсий: что изменится

Украинцев ждут изменения в правилах подтверждения стажа и подачи заявлений на пенсию. Проект предусматривает новые механизмы для переселенцев и людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Пенсионного фонда Украины (ПФУ ).

Цель изменений

ПФУ планирует обновить порядок подачи и оформления документов для назначения и перерасчета пенсий. Основная цель - согласовать действующие нормы с обновленным законодательством и устранить несогласованности.

Изменения будут касаться уточнения документов для назначения пенсии по инвалидности, досрочной пенсии по возрасту и прекращения выплат в случае временного проживания за границей. Также определен новый порядок подачи заявлений о восстановлении пенсии через видеосвязь с использованием электронных сервисов.

Основания для обновления

Необходимость принятия изменений обусловлена новыми законами и правительственными постановлениями, которые были приняты в течение 2024-2025 годов. Они расширяют круг лиц, имеющих право на досрочную пенсию, и уточняют процедуры определения инвалидности.

Кроме того, новые нормы регулируют порядок подтверждения страхового стажа, в частности для тех, кто работал до 1992 года за пределами Украины. Также уточняется механизм выплат пенсий гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавшим за границу.

Основные нововведения

Проект акта определяет перечень документов для назначения досрочных пенсий и пенсий по инвалидности. Предусмотрена возможность подачи заявлений о восстановлении пенсий в формате видеоконференций с соблюдением требований электронных доверительных услуг.

Отдельно прописан порядок выплаты пенсий жителям Крыма и Севастополя, которые не получают выплат от РФ. Также уточнены документы, подтверждающие проживание в горных населенных пунктах, и процедуры прекращения выплат при выезде за границу.

Стаж и автоматические перерасчеты

Изменения касаются подтверждения и зачисления в стаж периодов работы до 1992 года в странах, с которыми нет пенсионных соглашений. Это позволяет украинцам учесть трудовой опыт в стаже даже без международных договоров.

Также уточняются сроки автоматического перерасчета пенсий в случае поступления данных об уплате единого социального взноса. Это должно сделать систему более гибкой и быстрой для пенсионеров.

Ожидаемый результат

Реализация постановления позволит упростить доступ к пенсионным услугам. Граждане смогут подавать заявления онлайн, а также пользоваться новыми механизмами подтверждения документов.

Показателем эффективности станет возможность назначать пенсии в новых категориях и обеспечить выплаты украинцам на оккупированных территориях и за рубежом. Изменения также должны усилить прозрачность работы Пенсионного фонда.