Нові правила МВС: як тепер визначається строк дії категорій у посвідченні водія

Головне: Нові стандарти: В Україні змінили строки дії посвідчень водія для гармонізації законодавства з європейськими нормами.

В Україні змінили строки дії посвідчень водія для гармонізації законодавства з європейськими нормами. Строки за категоріями: Після першого обміну права для водіїв легкових авто, мопедів та мотоциклів тепер діятимуть 15 років. Для кермувальників вантажівок та автобусів цей строк становитиме 5 років.

Після першого обміну права для водіїв легкових авто, мопедів та мотоциклів тепер діятимуть 15 років. Для кермувальників вантажівок та автобусів цей строк становитиме 5 років. Правило першого документа: Посвідчення, яке водій отримує вперше в житті, видається на два роки лише один раз. Якщо протягом цього часу відкрити нову категорію, дворічний строк не починається заново, а рахується від дати видачі першого документа.

Посвідчення, яке водій отримує вперше в житті, видається на два роки лише один раз. Якщо протягом цього часу відкрити нову категорію, дворічний строк не починається заново, а рахується від дати видачі першого документа. Обмін без іспитів: Після завершення перших двох років документ можна обміняти без складання теоретичного та практичного іспитів.

Після завершення перших двох років документ можна обміняти без складання теоретичного та практичного іспитів. Оновлення при кожній зміні: Нові строки застосовуються не лише після перших прав, а й під час будь-якого подальшого обміну. При цьому відлік строку щоразу починається заново.

Які строки дії посвідчень встановили

У сервісному центрі МВС пояснили, що зміни ухвалили для гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами та впровадження сучасних підходів до допуску водіїв до керування транспортними засобами.

Як і раніше, посвідчення водія, яке людина отримує вперше, видається строком на два роки.

Після його обміну застосовуватимуться нові строки дії:

15 років - для водіїв мопедів, мотоциклів, квадроциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В1, В, ВЕ);

- для водіїв мопедів, мотоциклів, квадроциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В1, В, ВЕ); 5 років - для водіїв вантажівок, автобусів, тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту категорій С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т.

Дворічний строк діє лише один раз

У МВС звернули увагу, що посвідчення, видане вперше, оформлюється на два роки лише один раз у житті - незалежно від того, яку категорію водій відкриває першою.

Наприклад, якщо людина спочатку отримала категорію А, а через пів року відкрила категорію В, новий дворічний строк не починається. Відлік ведеться від дати видачі першого посвідчення.

Так само водій, який багато років має категорію В і відкриває категорію С або D, не набуває статусу водія-початківця повторно.

Коли посвідчення можна обміняти без іспитів

Після завершення дворічного строку дії посвідчення, видане вперше, можна обміняти без повторного складання теоретичного та практичного іспитів.

Для цього протягом двох років водій повинен вчинити не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Після такого обміну посвідчення видаватиметься вже на 15 або 5 років залежно від категорії транспортного засобу.

Новий строк рахуватимуть заново після кожного обміну

У Головному сервісному центрі МВС також наголосили, що нові строки дії застосовуватимуться не лише після першого дворічного посвідчення, а й під час будь-якого подальшого обміну документа.

Йдеться про випадки, коли посвідчення змінюють через відкриття нової категорії, втрату чи викрадення документа, його пошкодження або зміну персональних даних.

У такому разі нове посвідчення видаватиметься зі строком дії, встановленим для відповідної категорії транспортних засобів, а відлік цього строку починатиметься заново.

Наприклад, якщо водій має посвідчення категорії В, видане на 15 років, і після зміни прізвища звернеться за його обміном, він отримає новий документ, який знову діятиме 15 років.

Водночас у МВС запевнили, що сам порядок отримання та обміну посвідчення водія не змінився.