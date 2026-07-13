Новые правила МВД: как теперь определяется срок действия категорий в водительском удостоверении

В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений Теперь после первого обмена документ для большинства водителей будет действовать 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта - 5 лет.
РБК-Украина ссылаясь на Главный сервисный центр МВД рассказывает, как теперь определяется срок действия категорий.
Главное:
В сервисном центре МВД пояснили, что изменения были приняты для гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами и внедрения современных подходов к допуску водителей к управлению транспортными средствами.
По-прежнему удостоверение водителя, которое человек получает впервые, выдается сроком на два года.
После его обмена будут применяться новые сроки действия:
В МВД обратили внимание, что удостоверение, выданное впервые, оформляется на два года только один раз в жизни - независимо от того, какую категорию водитель открывает первой.
К примеру, если человек сначала получил категорию А, а через пол года открыл категорию В, новый двухлетний срок не начинается. Отсчет ведется с даты выдачи первого удостоверения.
Так же водитель, который много лет имеет категорию В и открывает категорию С или D, не приобретает статус начинающего водителя повторно.
После завершения двухлетнего срока удостоверение, выданное впервые, можно обменять без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.
Для этого в течение двух лет водитель должен совершить не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
После такого обмена удостоверение будет выдаваться уже на 15 или 5 лет в зависимости от категории транспортного средства.
В Главном сервисном центре МВД также подчеркнули, что новые сроки действия будут применяться не только после первого двухлетнего удостоверения, но и во время дальнейшего обмена документа.
Речь идет о случаях, когда удостоверение изменяют из-за открытия новой категории, утраты или похищения документа, его повреждения или изменения персональных данных.
В таком случае новое удостоверение будет выдаваться со сроком действия, установленным для соответствующей категории транспортных средств, а отсчет этого срока начинается заново.
К примеру, если водитель имеет удостоверение категории В, выданное на 15 лет, и после смены фамилии обратится за его обменом, он получит новый документ, который снова будет действовать 15 лет.
В то же время в МВД заверили, что сам порядок получения и обмена водительского удостоверения не изменился.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как обменять права по истечении срока действия, что изменилось для начинающих водителей, а также где можно оформить новое удостоверение.
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