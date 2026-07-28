Нові правила для Кабміну: Корецький доручив міністрам особисто працювати з Радою

Уряд змінює порядок роботи з Верховною Радою. Відтепер міністри повинні особисто представляти урядові законопроєкти та бути присутніми на ключових засіданнях.

Про це йдеться у дорученні прем'єр-міністра Сергія Корецького, яке є в розпорядженні РБК-Україна .

Документ передбачає низку нових вимог до членів Кабінету міністрів та виконувачів обов'язків міністрів для посилення взаємодії уряду з Верховною Радою.

Зокрема, Корецький доручив їм особисто представляти та супроводжувати урядові законопроєкти під час пленарних засідань парламенту і засідань профільних комітетів.

У разі неможливості особистої участі в засіданнях парламентських комітетів та Ради, функції по супроводженню урядових документів мають виконувати представники на рівні не нижче заступника міністра, йдеться у дорученні.

Очільники міністерств мають також формувати свій графік та відрядження так, щоб мати можливість брати участь в "години запитань до уряду" в Раді.

Також вони мають забезпечувати планування законопроектної роботи, проведення консультацій з профільними комітетами Ради, запрошувати народних депутатів до участі в урядових нарадах, робочих поїздках членів уряду у регіони.

Окрім цього, міністри будуть відповідальними за розгляд депутатських запитів і звернень, звернень комітетів та тимчасових спеціальних і слідчих комісій Ради.