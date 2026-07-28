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Нові правила для Кабміну: Корецький доручив міністрам особисто працювати з Радою

18:44 28.07.2026 Вт
2 хв
Очільникам міністерств доведеться частіше брати участь у роботі Верховної Ради
aimg Марія Науменко aimg Юрій Дощатов
Нові правила для Кабміну: Корецький доручив міністрам особисто працювати з Радою Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (Getty Images)
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Уряд змінює порядок роботи з Верховною Радою. Відтепер міністри повинні особисто представляти урядові законопроєкти та бути присутніми на ключових засіданнях.

Про це йдеться у дорученні прем'єр-міністра Сергія Корецького, яке є в розпорядженні РБК-Україна.

Документ передбачає низку нових вимог до членів Кабінету міністрів та виконувачів обов'язків міністрів для посилення взаємодії уряду з Верховною Радою.

Зокрема, Корецький доручив їм особисто представляти та супроводжувати урядові законопроєкти під час пленарних засідань парламенту і засідань профільних комітетів.

У разі неможливості особистої участі в засіданнях парламентських комітетів та Ради, функції по супроводженню урядових документів мають виконувати представники на рівні не нижче заступника міністра, йдеться у дорученні.

Очільники міністерств мають також формувати свій графік та відрядження так, щоб мати можливість брати участь в "години запитань до уряду" в Раді.

Також вони мають забезпечувати планування законопроектної роботи, проведення консультацій з профільними комітетами Ради, запрошувати народних депутатів до участі в урядових нарадах, робочих поїздках членів уряду у регіони.

Окрім цього, міністри будуть відповідальними за розгляд депутатських запитів і звернень, звернень комітетів та тимчасових спеціальних і слідчих комісій Ради.

Нагадаємо, уряд уже розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам до 31 липня підготувати пропозиції до документа, а подати його на розгляд Верховної Ради планують до 15 вересня.

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