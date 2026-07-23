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Кабмін взявся готувати держбюджет-2027: три його ключові завдання

13:19 23.07.2026 Чт
1 хв
Пропозиції від міністерств мають надійти вже найближчими днями
aimg Валерій Ульяненко
Кабмін взявся готувати держбюджет-2027: три його ключові завдання Фото: Сергій Корецький ( facebook.com sergii.koretskyi.page)
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В Україні офіційно розпочалася підготовка проєкту державного бюджету на 2027 рік. Уряд визначив дедлайн для міністерств та ключові завдання документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького.

"Міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу", - наголосив він.

Прем’єр зазначив, що головним завданням уряду є надання готового проєкту держбюджету на розгляд до Верховної Ради у чітко визначений законом строк, а саме до 15 вересня.

За словами Корецького, новий документ формуватиметься навколо трьох ключових завдань держави:

  • зміцнення обороноздатності України;
  • забезпечення фінансової стійкості;
  • реалізації продуманої соціальної політики.

Нагадаємо, в Україні готують оновлення кадрової політики Кабміну та перегляд принципів роботи міністерств.

Корецький доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо комплексного аналізу діяльності всіх міністерств. До цього процесу можуть долучити Державну аудиторську службу.

Зазначимо, після свого призначення Корецький наголосив, що ключовими завданнями нового уряду стане повне забезпечення потреб Сил оборони України та посилення спроможностей українського ОПК.

Крім того, Кабмін зосередиться на підготовці країни до опалювального сезону, а також реалізації заходів для підтримки громадян і бізнесу.

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