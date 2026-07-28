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Новые правила для Кабмина: Корецкий поручил министрам лично работать с Радой

18:44 28.07.2026 Вт
2 мин
Главам министерств придется чаще участвовать в работе Верховной Рады
aimg Мария Науменко aimg Юрий Дощатов
Новые правила для Кабмина: Корецкий поручил министрам лично работать с Радой Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Getty Images)
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Правительство изменяет порядок работы с Верховной Радой. Теперь министры должны лично представлять правительственные законопроекты и присутствовать на ключевых заседаниях.

Об этом говорится в поручении премьер-министра Сергея Корецкого, которое располагает РБК-Украина .

Документ предусматривает ряд новых требований к членам Кабинета министров и исполняющим обязанности министров для усиления взаимодействия правительства с Верховной Радой.

В частности, Корецкий поручил им лично представлять и сопровождать правительственные законопроекты во время пленарных заседаний парламента и заседаний профильных комитетов.

В случае невозможности непосредственного участия в заседаниях парламентских комитетов и Совета функции по сопровождению правительственных документов должны выполнять представители на уровне не ниже замминистра, говорится в поручении.

Руководители министерств должны также формировать свой график и командировки так, чтобы иметь возможность участвовать в "часах вопросов к правительству" в Совете.

Также они должны обеспечивать планирование законопроектной работы, проведение консультаций с профильными комитетами Совета, приглашать народных депутатов для участия в правительственных совещаниях, рабочих поездках членов правительства в регионы.

Кроме этого, министры будут ответственны за рассмотрение депутатских запросов и обращений, обращений комитетов и временных специальных и следственных комиссий Совета.

Напомним, правительство уже приступило к подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год. Премьер-министр Сергей Корецкий поручил министерствам до 31 июля подготовить предложения к документу, а представить его на рассмотрение Верховной Рады планируется до 15 сентября.

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