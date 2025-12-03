ua en ru
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови, - Гнатенко

Середа 03 грудня 2025 17:42
UA EN RU
Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови, - Гнатенко Фото: нові правила енергоринку припинять здовживання боржників (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) обгрунтовано змінила підхід до відключення та відновлення електропостачання для непобутових споживачів у разі виникнення боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Наглядової ради Східно-Європейської Асоціації розвитку водневої економіки Олексія Гнатенка.

За його словами, документ оновлює Правила роздрібного ринку електричної енергії (пункт 7.11 розділу VII), і нова редакція, що діє з 1 грудня 2025 року, "прямо впливає на порядок відключення та відновлення електроживлення у випадках виникнення спорів між споживачем та постачальниками електричної енергії".

Гнатенко нагадує, що базою для таких змін є Закон України "Про ринок електричної енергії" № 2019-VIII, який визначає принципи роботи ринку та гарантує права споживачів, у тому числі право на судовий захист.

За його словами, ключова зміна полягає в тому, що НКРЕКП "обмежила дію цього права для непобутових споживачів-боржників".

Тепер, як зазначає Гнатенко, "захист від відключення не працює для непобутового споживача, якщо відключення пов’язане з його заборгованістю за договорами постачання електроенергії, або за договором реструктуризації боргу".

Таким чином, Регулятор розмежував ситуації, коли бізнес оскаржує правомірність дій енергокомпаній, і випадки, де існує очевидна та підтверджена заборгованість. Судові спори більше не можуть бути підставою для уникнення відключення у таких випадках.

Водночас Гнатенко підкреслює, що нова редакція правил не змінює базового принципу ринку: "спочатку оплата - потім споживання".

При цьому документ визначає більш чіткий процесуальний захист для побутових споживачів, які й надалі можуть уникнути відключення, якщо вчасно подають позов і повідомляють постачальника.

Для бізнесу ж це "сигнал, що судові спори не замінюють платіжну дисципліну, особливо коли є борг та договори реструктуризації".

На думку експерта, рішення НКРЕКП є кроком до "чіткіших процедур та зменшення можливостей для зловживань", що сприятиме фінансовій стабільності ринку та відповідальності споживачів.

Нагадаємо, запропонований підхід не стосується захищених споживачів та підприємств критичної інфраструктури. Для таких категорій законодавством уже передбачені відповідні гарантії - Законом України "Про ринок електричної енергії", постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 833 та самими Правилами роздрібного ринку.

