Нові правила енергоринку припинять зловживання боржників через судові позови, - Гнатенко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) обгрунтовано змінила підхід до відключення та відновлення електропостачання для непобутових споживачів у разі виникнення боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Наглядової ради Східно-Європейської Асоціації розвитку водневої економіки Олексія Гнатенка.

За його словами, документ оновлює Правила роздрібного ринку електричної енергії (пункт 7.11 розділу VII), і нова редакція, що діє з 1 грудня 2025 року, "прямо впливає на порядок відключення та відновлення електроживлення у випадках виникнення спорів між споживачем та постачальниками електричної енергії".

Гнатенко нагадує, що базою для таких змін є Закон України "Про ринок електричної енергії" № 2019-VIII, який визначає принципи роботи ринку та гарантує права споживачів, у тому числі право на судовий захист.

За його словами, ключова зміна полягає в тому, що НКРЕКП "обмежила дію цього права для непобутових споживачів-боржників".

Тепер, як зазначає Гнатенко, "захист від відключення не працює для непобутового споживача, якщо відключення пов’язане з його заборгованістю за договорами постачання електроенергії, або за договором реструктуризації боргу".

Таким чином, Регулятор розмежував ситуації, коли бізнес оскаржує правомірність дій енергокомпаній, і випадки, де існує очевидна та підтверджена заборгованість. Судові спори більше не можуть бути підставою для уникнення відключення у таких випадках.

Водночас Гнатенко підкреслює, що нова редакція правил не змінює базового принципу ринку: "спочатку оплата - потім споживання".

При цьому документ визначає більш чіткий процесуальний захист для побутових споживачів, які й надалі можуть уникнути відключення, якщо вчасно подають позов і повідомляють постачальника.

Для бізнесу ж це "сигнал, що судові спори не замінюють платіжну дисципліну, особливо коли є борг та договори реструктуризації".

На думку експерта, рішення НКРЕКП є кроком до "чіткіших процедур та зменшення можливостей для зловживань", що сприятиме фінансовій стабільності ринку та відповідальності споживачів.