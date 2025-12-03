ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Новые правила энергорынка прекратят злоупотребление должников через судебные иски, - Гнатенко

Среда 03 декабря 2025 17:42
UA EN RU
Новые правила энергорынка прекратят злоупотребление должников через судебные иски, - Гнатенко Фото: новые правила энергорынка прекратят продление должников (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обоснованно изменила подход к отключению и восстановлению электроснабжения для небытовых потребителей в случае возникновения долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Наблюдательного совета Восточно-Европейской Ассоциации развития водородной экономики Алексея Гнатенко.

По его словам, документ обновляет Правила розничного рынка электрической энергии (пункт 7.11 раздела VII), и действующая с 1 декабря 2025 года новая редакция "прямо влияет на порядок отключения и восстановления электропитания в случаях возникновения споров между потребителем и поставщиками электрической энергии".

Гнатенко напоминает, что базой для таких изменений является Закон Украины "О рынке электроэнергии" № 2019-VIII, который определяет принципы работы рынка и гарантирует права потребителей, в том числе право на судебную защиту.

По его словам, ключевое изменение состоит в том, что НКРЭКУ "ограничило действие этого права для небытовых потребителей-должников".

Теперь, как отмечает Гнатенко, "защита от отключения не работает для небытового потребителя, если отключение связано с его задолженностью по договорам поставки электроэнергии или по договору реструктуризации долга".

Таким образом, Регулятор разграничил ситуации, когда бизнес оспаривает правомерность действий энергокомпаний и случаи, где существует очевидная и подтвержденная задолженность. Судебные споры больше не могут являться основанием для избежания отключения в таких случаях.

В то же время Гнатенко подчеркивает, что новая редакция правил не изменяет базовый принцип рынка: "сначала оплата - потом потребление".

При этом документ определяет более четкую процессуальную защиту для бытовых потребителей, которые и дальше могут избежать отключения, если вовремя подают иск и уведомляют поставщика.

Для бизнеса это "сигнал, что судебные споры не заменяют платежную дисциплину, особенно когда есть долг и договоры реструктуризации".

По мнению эксперта, решение НКРЭКУ является шагом к более "четким процедурам и уменьшению возможностей для злоупотреблений", что будет способствовать финансовой стабильности рынка и ответственности потребителей.

Напомним, предложенный подход не касается защищенных потребителей и предприятий критической инфраструктуры. Для таких категорий законодательством уже предусмотрены соответствующие гарантии - Законом Украины "О рынке электрической энергии", постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2025 г. № 833 и самими Правилами розничного рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Энергетики
Новости
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев