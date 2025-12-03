Новые правила энергорынка прекратят злоупотребление должников через судебные иски, - Гнатенко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обоснованно изменила подход к отключению и восстановлению электроснабжения для небытовых потребителей в случае возникновения долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Наблюдательного совета Восточно-Европейской Ассоциации развития водородной экономики Алексея Гнатенко.

По его словам, документ обновляет Правила розничного рынка электрической энергии (пункт 7.11 раздела VII), и действующая с 1 декабря 2025 года новая редакция "прямо влияет на порядок отключения и восстановления электропитания в случаях возникновения споров между потребителем и поставщиками электрической энергии".

Гнатенко напоминает, что базой для таких изменений является Закон Украины "О рынке электроэнергии" № 2019-VIII, который определяет принципы работы рынка и гарантирует права потребителей, в том числе право на судебную защиту.

По его словам, ключевое изменение состоит в том, что НКРЭКУ "ограничило действие этого права для небытовых потребителей-должников".

Теперь, как отмечает Гнатенко, "защита от отключения не работает для небытового потребителя, если отключение связано с его задолженностью по договорам поставки электроэнергии или по договору реструктуризации долга".

Таким образом, Регулятор разграничил ситуации, когда бизнес оспаривает правомерность действий энергокомпаний и случаи, где существует очевидная и подтвержденная задолженность. Судебные споры больше не могут являться основанием для избежания отключения в таких случаях.

В то же время Гнатенко подчеркивает, что новая редакция правил не изменяет базовый принцип рынка: "сначала оплата - потом потребление".

При этом документ определяет более четкую процессуальную защиту для бытовых потребителей, которые и дальше могут избежать отключения, если вовремя подают иск и уведомляют поставщика.

Для бизнеса это "сигнал, что судебные споры не заменяют платежную дисциплину, особенно когда есть долг и договоры реструктуризации".

По мнению эксперта, решение НКРЭКУ является шагом к более "четким процедурам и уменьшению возможностей для злоупотреблений", что будет способствовать финансовой стабильности рынка и ответственности потребителей.