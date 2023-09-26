Захищеним категоріям українців заборонять відключати електроенергію за борги

Фото: вимикати світло за борги буде заборонено захищеним категоріям українців (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінсоцполітики підготувало проект Порядку застосування спеціальних додаткових заходів захисту для категорій вразливих споживачів електричної енергії. Вимикати світло за борги взимку буде заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).