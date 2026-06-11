Правила для електросамокатів пройшли комітет Ради: що пропонує проєкт закону

У четвер, 11 червня, парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про нові правила для електричних транспортних засобів.

Йдеться про законопроєкт № 3023, який має визначити права та обов'язки людей, які пересуваються на легкому персональному електротранспорті.

"Йдеться про електросамокати, моноколеса та інші подібні засоби пересування, які останніми роками стали звичним явищем на вулицях українських міст. Водночас чинне законодавство досі не визначає чітких прав, обов'язків та відповідальності їхніх користувачів", - зазначив Білошицький.

Після ухвалення закону власників таких засобів офіційно визнають учасниками дорожнього руху. Для них будуть встановлені базові правила безпеки та поведінки на вулицях.

Крім того, уряд внесе зміни до Правил дорожнього руху (ПДР), де пропишуть усі технічні та безпечні нюанси користування таким транспортом.

Білошицький зазначив, що наступним етапом має стати розгляд законопроєкту Верховною Радою.