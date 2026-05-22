Нові правила бронювання: Кабмін дав місяць на перегляд критеріїв критичності

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний строк перезатвердити свої критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки", - наголосили у відомстві.

Йдеться про маркери, які визначають, чи справді підприємство важливе для:

обороноздатності та безпеки держави;

стабільної роботи в економіці;

забезпечення базових потреб населення та підтримання інфраструктури громад.

Тотальна ревізія за три місяці

Після того, як зміни набудуть чинності, влада проведе масштабний аудит. Протягом трьох місяців буде переглянуто статус абсолютно всіх підприємств, раніше визнаних критично важливими.

Головна мета ревізії - оновити систему і залишити право на бронювання працівників тільки за тими компаніями, від яких реально залежить життєдіяльність країни.

Що буде з чинним бронюванням під час перевірок

Упродовж усього часу, поки триватиме перегляд і уточнення критеріїв (аж до ухвалення нового рішення), чинний статус критичності підприємств зберігається.

При цьому залишається чинним і поточне бронювання військовозобов'язаних працівників. Таким чином, у компаній буде достатньо часу, щоб підтвердити свій статус за новими, оновленими правилами.

Варто зауважити, що нові правила почнуть діяти після публікації постанови Кабміну на урядовому порталі.