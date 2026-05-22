Нові правила бронювання: Кабмін дав місяць на перегляд критеріїв критичності

21:16 22.05.2026 Пт
2 хв
Влада проведе аудит усіх компаній, які визнали критично важливими
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: в Україні переглянуть критерії критичності підприємств (Getty Images)

Українська влада має за місяць переглянути критерії, за якими визначають критично важливі підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний строк перезатвердити свої критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки", - наголосили у відомстві.

Йдеться про маркери, які визначають, чи справді підприємство важливе для:

  • обороноздатності та безпеки держави;
  • стабільної роботи в економіці;
  • забезпечення базових потреб населення та підтримання інфраструктури громад.

Тотальна ревізія за три місяці

Після того, як зміни набудуть чинності, влада проведе масштабний аудит. Протягом трьох місяців буде переглянуто статус абсолютно всіх підприємств, раніше визнаних критично важливими.

Головна мета ревізії - оновити систему і залишити право на бронювання працівників тільки за тими компаніями, від яких реально залежить життєдіяльність країни.

Що буде з чинним бронюванням під час перевірок

Упродовж усього часу, поки триватиме перегляд і уточнення критеріїв (аж до ухвалення нового рішення), чинний статус критичності підприємств зберігається.

При цьому залишається чинним і поточне бронювання військовозобов'язаних працівників. Таким чином, у компаній буде достатньо часу, щоб підтвердити свій статус за новими, оновленими правилами.

Варто зауважити, що нові правила почнуть діяти після публікації постанови Кабміну на урядовому порталі.

Нові правила бронювання

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, Міністерство економіки України повідомило про рішення Кабміну запровадити нові правила бронювання військовозобов'язаних громадян.

Тепер зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень, а вже у липні-серпні підприємства мають погоджувати свій статус критичності повторно.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

