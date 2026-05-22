Новые правила бронирования: Кабмин дал месяц на пересмотр критериев критичности

"Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики", - подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о маркерах, которые определяют, действительно ли предприятие важное для:

обороноспособности и безопасности государства;

стабильной работы в экономике;

обеспечение базовых потребностей населения и поддержание инфраструктуры общин.

Тотальная ревизия за три месяца

После того, как изменения вступят в силу, власти проведут масштабный аудит. В течение трех месяцев будет пересмотрен статус абсолютно всех предприятий, ранее признанных критически важными.

Главная цель ревизии - обновить систему и оставить право на бронирование работников только за теми компаниями, от которых реально зависит жизнедеятельность страны.

Что будет с действующим бронированием во время проверок

На протяжении всего времени, пока продлится пересмотр и уточнение критериев (вплоть до принятия нового решения), действующий статус критичности предприятий сохраняется.

При этом остается действующим и текущее бронирование военнообязанных работников. Таким образом, у компаний будет достаточно времени, чтобы подтвердить свой статус по новым, обновленным правилам.

Стоит заметить, что новые правила начнут действовать после публикации постановления Кабмина на правительственном портале.