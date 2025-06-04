Нові права у кілька кліків і без черг? Як обміняти посвідчення водія онлайн

Українці мають можливість відновити або обміняти посвідчення водія віддалено - онлайн. При цьому замовити доставку документа можна на будь-яку адресу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Згідно з інформацією ГСЦ МВС, термін дії посвідчення водія в Україні зараз - 30 років. А виданого вперше - 2 роки.
При цьому відновити чи обміняти водійські документи віддалено (витрачаючи мінімум додаткового часу) можна, наприклад, якщо ви:
"Ця послуга актуальна, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, документ пошкоджено або написи не читаються, або ж змінено персональні дані", - пояснили українцям.
Уточнюється, що для цього не обов'язково особисто звертатися до сервісного центру МВС, адже:
Замовити відновлення чи обмін посвідчення водія можливо онлайн:
Для цього необхідно, перш за все, здійснити авторизацію (у Кабінеті водія або у додатку).
Після цього потрібно:
"Якщо здійснюється обмін водійського посвідчення у зв'язку зі зміною персональних даних, необхідно прикріпити відповідний документ", - уточнили у ГСЦ МВС.
Далі потрібно обрати зручний для вас спосіб отримання готового посвідчення водія:
Після цього - підтвердити дані електронним підписом і оплатити послугу.
Уточнюється, що орієнтовна вартість становитиме 608 гривень - за бланк посвідчення та адмінпослугу (без урахування комісії банку).
"При замовленні доставки "Укрпоштою" також додатково сплачуються логістичні витрати", - нагадали українцям.
Насамкінець зазначається, що:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли та як можна змінити невдале фото у посвідченні водія.
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