Новые права в несколько кликов и без очередей? Как обменять водительское удостоверение онлайн

Когда восстановить или обменять водительские права можно удаленно

Согласно информации ГСЦ МВД, срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет. А выданного впервые - 2 года.

При этом восстановить или обменять водительские документы удаленно (тратя минимум дополнительного времени) можно, например, если вы:

потеряли водительское удостоверение;

обновили персональные данные.

"Эта услуга актуальна, если истек срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, документ поврежден или надписи не читаются, или же изменены персональные данные", - объяснили украинцам.

Уточняется, что для этого не обязательно лично обращаться в сервисный центр МВД, ведь:

услуги доступны в режиме онлайн - в несколько кликов;

готовые документы - можно получить в любом уголке страны.

Как восстановить или обменять удостоверение онлайн: инструкция

Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения возможно онлайн:

либо в Кабинете водителя (на сайте Главного сервисного центра МВД);

либо в приложении "Дія".

Для этого необходимо, прежде всего, осуществить авторизацию (в Кабинете водителя или в приложении).

После этого нужно:

выбрать услугу обмена водительского удостоверения;

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения (цифровое или на пластиковом бланке).

"Если осуществляется обмен водительского удостоверения в связи с изменением персональных данных, необходимо прикрепить соответствующий документ", - уточнили в ГСЦ МВД.

Далее нужно выбрать удобный для вас способ получения готового водительского удостоверения:

или в любом сервисном центре МВД;

или в отделении "Укрпочты" (по Украине);

или курьером на указанный адрес;

или международную доставку.

После этого - подтвердить данные электронной подписью и оплатить услугу.

Уточняется, что ориентировочная стоимость составит 608 гривен - за бланк удостоверения и админуслугу (без учета комиссии банка).

"При заказе доставки "Укрпочтой" также дополнительно оплачиваются логистические расходы", - напомнили украинцам.

В завершение отмечается, что:

заявка на обмен водительского удостоверения рассматривается сервисным центром МВД до трех рабочих дней;

логистические услуги - предоставляются отдельно.

Как восстановить или обменять водительское удостоверение с доставкой (инфографика: hsc.gov.ua)