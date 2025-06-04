Новые права в несколько кликов и без очередей? Как обменять водительское удостоверение онлайн

Украинцы имеют возможность восстановить или обменять водительское удостоверение удаленно - онлайн. При этом заказать доставку документа можно на любой адрес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Согласно информации ГСЦ МВД, срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас - 30 лет. А выданного впервые - 2 года.
При этом восстановить или обменять водительские документы удаленно (тратя минимум дополнительного времени) можно, например, если вы:
"Эта услуга актуальна, если истек срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, документ поврежден или надписи не читаются, или же изменены персональные данные", - объяснили украинцам.
Уточняется, что для этого не обязательно лично обращаться в сервисный центр МВД, ведь:
Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения возможно онлайн:
Для этого необходимо, прежде всего, осуществить авторизацию (в Кабинете водителя или в приложении).
После этого нужно:
"Если осуществляется обмен водительского удостоверения в связи с изменением персональных данных, необходимо прикрепить соответствующий документ", - уточнили в ГСЦ МВД.
Далее нужно выбрать удобный для вас способ получения готового водительского удостоверения:
После этого - подтвердить данные электронной подписью и оплатить услугу.
Уточняется, что ориентировочная стоимость составит 608 гривен - за бланк удостоверения и админуслугу (без учета комиссии банка).
"При заказе доставки "Укрпочтой" также дополнительно оплачиваются логистические расходы", - напомнили украинцам.
В завершение отмечается, что:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как можно сменить неудачное фото в водительском удостоверении.
Читайте также, в каких странах мира украинское водительское удостоверение "не работает" и как получить международное.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.