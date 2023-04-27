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Нові погрози? Білорусь хоче збільшити охоронний контингент на кордоні з Україною

Фото: Білорусь планує збільшити чисельність підрозділів, які задіяні в охороні кордону з Україною (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Білорусь планує збільшити чисельність підрозділів, які задіяно в охороні кордону з Україною. Також Мінськ нібито має намір закупити нове озброєння.

Про це заявив заступник голови Державного прикордонного комітету Ігор Печень, передає РБК-Україна з посиланням на Белта

"Ми плануємо збільшення чисельності деяких підрозділів, закупівлю нового озброєння", - сказав він.

Печень додав, що це нібито "планова робота, яка велася минулого року, ведеться цього і вестиметься в перспективі".

Як раніше розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, ситуація на північних рубежах держави контрольована. На полігонах Білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2800 осіб.

Крім того, Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер", зробивши крок до реалізації своєї загрози розмістити зброю на території свого союзника.

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Білорусь