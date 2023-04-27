Новые угрозы? Беларусь хочет увеличить охранный контингент на границе с Украиной

"Мы планируем увеличение численности некоторых подразделений, закупку нового вооружения", - сказал он.

Печень добавил, что это якобы "плановая работа, которая велась в прошлом году, ведется в этом и будет вестись в перспективе".

Как ранее рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, ситуация на северных рубежах государства контролируемая. На полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек.

Кроме того, Россия провела учения для военных из Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер", сделав шаг к реализации своей угрозы разместить оружие на территории своего союзника.