Росія посилює ядерні загрози, навчивши білоруських військових, - Bloomberg

Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер", зробивши крок до реалізації своєї загрози розмістити зброю на території свого союзника.

Міністерство оборони Росії заявило, що навчання стосувалися "зберігання та використання тактичних спеціальних боєприпасів" - евфемізм, який використовується для позначення тактичної ядерної зброї. У Міноборони Білорусі підтвердили, що військовослужбовці вже повернулися на базу після навчань.

Президент Володимир Путін минулого місяця оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня, але Росія не сказала, коли саме туди буде відправлено зброю. На початку квітня Білорусь оголосила, що її війська прямують до Росії для навчань.

Оскільки її вторгнення в Україну зіткнулося з труднощами, Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю, що викликало критику з боку США та їхніх союзників, а також Китаю та Індії, які загалом більше підтримували Росію у конфлікті, зазначає Bloomberg.