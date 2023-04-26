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Росія посилює ядерні загрози, навчивши білоруських військових, - Bloomberg

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Мінськ, Середа 26 квітня 2023 12:56
Росія посилює ядерні загрози, навчивши білоруських військових, - Bloomberg Фото: білоруських військових навчили поводитись з тактичними ядерними боєголовками (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер", зробивши крок до реалізації своєї загрози розмістити зброю на території свого союзника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністерство оборони Росії заявило, що навчання стосувалися "зберігання та використання тактичних спеціальних боєприпасів" - евфемізм, який використовується для позначення тактичної ядерної зброї. У Міноборони Білорусі підтвердили, що військовослужбовці вже повернулися на базу після навчань.

Президент Володимир Путін минулого місяця оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня, але Росія не сказала, коли саме туди буде відправлено зброю. На початку квітня Білорусь оголосила, що її війська прямують до Росії для навчань.

Оскільки її вторгнення в Україну зіткнулося з труднощами, Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю, що викликало критику з боку США та їхніх союзників, а також Китаю та Індії, які загалом більше підтримували Росію у конфлікті, зазначає Bloomberg.

Детальніше про те, чому Білорусь стала союзником Росії, читайте у матеріалі РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чомусь боїться перемоги Путіна".

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Білорусь Ядерна зброя
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