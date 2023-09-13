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Новые переговоры о ядерном разоружении должны включать Китай, - Шольц

Среда 13 сентября 2023 05:47
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Новые переговоры о ядерном разоружении должны включать Китай, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Новые переговоры о ядерном разоружении должны включать не только США и Россию, но Китай.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц заявил, что ядерное оружие представляет угрозу существованию человечества, поэтому существует "немедленное обязательство" сделать все возможное, чтобы гарантировать, что оно никогда не будет использовано. Для этого нужно привлечь к переговорам о разоружении не только США и РФ, но и Китай.

Он отметил, что очень важно начать новый этап контроля над вооружением, добавив, что несколько других стран также повторили ядерный арсенал.

Кроме того, одной из важных задач в этом секторе является препятствие Ирану производить уран, который мог бы способствовать производству ядерного оружия.

Рост угрозы ядерного оружия

Кроме России, очевидно угрожающей своим ядерным арсеналом, еще несколько стран стремительно развивают эту отрасль. Так, согласно отчету голландской разведки, Иран в прошлом году продолжил свою ядерную программу. Страна продолжает увеличивать запасы урана с обогащением 20% и 60%. С помощью центрифуг можно использовать для дальнейшего обогащения до 90% обогащения, необходимого для ядерного оружия.

Свои разработки в области ядерного оружия продолжает и КНДР. Они регулярно производят незаконные запуски баллистических ракет, а недавно заявили о спуске на воду новой атомной субмарины.

Ядерное оружие появилось и в Беларуси. В ГУР сообщили, что РФ уже передала им первые образцы, однако воспользоваться им у самопровозглашенного президента Александра Лукашенко не получится.

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Ядерное оружие Олаф Шольц Китай
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