Нові обмеження руху в Києві: як тепер працюватиме Південний міст під час тривог

У Києві вирішили обмежувати рух транспорту Південним мостом під час оголошення сигналу "Повітряна тривога".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з інформацією КМДА, під час повітряної тривоги у столиці рух Південним мостом будуть обмежувати - з правого на лівий берег.
Уточнюється, що це стосуватиметься:
"Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - пояснили громадянам.
Повідомляється також, що автобуси, які курсують із правого на лівий берег Дніпра, на час обмежень змінюватимуть маршрути.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що під час повітряної тривоги - коли патрульна поліція запроваджуватиме тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом - за зміненими схемами з правого берега Дніпра на лівий курсуватимуть:
За тимчасовими маршрутами вони будуть рухатись під номерами: 22-Д, 22-Т, 91-Д, 91-Т.
"Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги", - пояснили у КМДА.
Тим часом маршрути автобусів, які курсують із лівого на правий берег - лишаються незмінними незалежно від оголошення повітряної тривоги.
"Для зручності та орієнтування у відмінностях схем руху під час повітряної тривоги пасажирів просять звертати увагу на номер автобусного маршруту. Саме він визначає напрям та алгоритм подальшого руху автобуса", - підсумували у КМДА.
Якщо на момент запровадження заборони руху автобуси перебувають перед в'їздом на вулицю Саперно-Слобідську, вони курсуватимуть так:
Якщо ж заборону руху було введено під час перебування автобусів на вулиці Саперно-Слобідській (на ділянці від проспекту Науки до вулиці Саперно-Слобідської), автобуси курсуватимуть за такими схемами:
