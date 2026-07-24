Нові контракти для ЗСУ розширили: які посади з'явилися у списку

Міноборони України розширило переліки посад, на які можуть призначати військових за піхотно-штурмовими контрактами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОУ.
В Міноборони наголосили, що оновили список штатних посад офіцерського складу бойових військових частин ЗСУ, які є учасниками експериментального проєкту.
До переліку увійшли:
"Таким чином, дія експериментального проєкту поширюється, зокрема, на командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів, які раніше не були включені до переліку", - пояснили в МОУ.
У наказі йдеться про те, що переліки штатних посад рядового, сержантського і старшинського і офіцерського складу застосовується лише до батальйонів (загонів), рот (у тому числі мінометних та артилерійських батарей), взводів, команд і груп, які входять до складу основних підрозділів бригад, полків, окремих центрів та окремих батальйонів, а також до розвідувальних батальйонів, рот і взводів.
Також наголошується, що дія переліків не поширюється на артилерійські (самохідні артилерійські) дивізіони.
Усі ці зміни відбуваються в межах масштабної Трансформації Сил оборони. У центрі уваги:
До речі, раніше в Міноборони розповідали, чи можна замінити чинний контракт на новий.
Також РБК-Україна повідомляло, що у "Резерв+" запустили нові контракти для ЗСУ.
Що цікаво, нещодавно Федоров заявив про свою велику помилку на посаді голови Міноборони.