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Новые контракты для ВСУ расширили: какие должности появились в списке

13:42 24.07.2026 Пт
2 мин
Кого коснется нового решения МО Украины?
aimg Юлия Капитонова
Фото: МО объявило новый список должностей для пехотно-штурмовых контрактов (Getty Images)

Минобороны Украины расширило перечни должностей, на которые могут назначаться военные по пехотно-штурмовым контрактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОУ.

Расширены списки должностей для пехотно-штурмовых контрактов

В Минобороны подчеркнули, что обновили список штатных должностей офицерского состава боевых воинских частей ВСУ, которые являются участниками экспериментального проекта.

В список вошли:

  • командир минометной (артиллерийской) батареи;
  • заместитель командира минометной (артиллерийской) батареи по психологической поддержке персонала;
  • командир минометного (артиллерийского) взвода;
  • командир минометного (артиллерийского) взвода - старший офицер на батарее;
  • командир роты (для офицеров за ВОС 393000 - боевое применение, управление и обеспечение действий беспилотных систем, а также ВОС 063401 - боевое применение подразделений беспилотных авиационных комплексов тактического класса);
  • заместитель командира роты (ВОС 393000 и 063401);
  • командир взвода (ВОС 393 000 и 063 401).

"Таким образом, действие экспериментального проекта распространяется, в частности, на командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений, ранее не включенных в перечень", - заявили в МОУ.

Минобороны уточнило область применения перечня должностей

В приказе указано, что перечни штатных должностей рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава применяется только к батальонам (отрядам), ротам (в том числе минометным и артиллерийским батареям), взводам, командам и группам, входящим в состав основных подразделений бригад, полков, отдельных центров, батальонов, рот и взводов.

Также сообщается, что действие перечня не распространяется на артиллерийские (самоходные артиллерийские) дивизионы.

Все эти изменения происходят в рамках масштабной Трансформации сил обороны. В центре внимания:

  • введение новых мотивационных контрактов для военнослужащих боевых специальностей,
  • новая система дополнительных выплат;
  • новые правила прохождения военной службы.
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