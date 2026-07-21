Військовим пояснили, чи можна замінити чинний контракт на новий

Військовослужбовці ЗСУ можуть підписати новий мотиваційний контракт до завершення чинного. При цьому оформити його можна лише у підрозділі, де вони проходять службу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства оборони України.

Чи можна замінити контракт достроково

Чинним військовослужбовцям не потрібно чекати на завершення терміну поточного контракту, щоб перейти на новий мотиваційний.

Після його підписання попередній договір автоматично припиняє свою дію, а новий набирає чинності з дня укладання, зазначеного у наказі з особового складу.

Важлива умова

У цьому укласти новий мотиваційний договір можна лише з тим підрозділом, у якому військовослужбовець вже проходить службу.

Якщо військовий хоче підписати контракт з іншою військовою частиною, спочатку необхідно офіційно оформити переведення, і лише після цього укладати новий договір.

Що передбачає новий контракт

Нові мотиваційні контракти закріплюють фіксовані терміни служби — 10 чи 24 місяці залежно від посади.

Крім того, документ гарантує право на звільнення після закінчення контракту без прив'язки до термінів дії воєнного стану.

Також військовослужбовцям надається відстрочка від повторного призову після звільнення, зберігаються грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії, передбачені законодавством.

Новий механізм покликаний зробити умови проходження служби більш зрозумілими та передбачуваними для військовослужбовців.