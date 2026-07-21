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Військовим пояснили, чи можна замінити чинний контракт на новий

17:35 21.07.2026 Вт
2 хв
Військовим пояснили, коли можна замінити чинний контракт і що для цього потрібно
aimg Анастасія Никончук
Військовим пояснили, чи можна замінити чинний контракт на новий Фото: ЗСУ (facebook.com 23ombr)
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Військовослужбовці ЗСУ можуть підписати новий мотиваційний контракт до завершення чинного. При цьому оформити його можна лише у підрозділі, де вони проходять службу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства оборони України.

Чи можна замінити контракт достроково

Чинним військовослужбовцям не потрібно чекати на завершення терміну поточного контракту, щоб перейти на новий мотиваційний.

Після його підписання попередній договір автоматично припиняє свою дію, а новий набирає чинності з дня укладання, зазначеного у наказі з особового складу.

Важлива умова

У цьому укласти новий мотиваційний договір можна лише з тим підрозділом, у якому військовослужбовець вже проходить службу.

Якщо військовий хоче підписати контракт з іншою військовою частиною, спочатку необхідно офіційно оформити переведення, і лише після цього укладати новий договір.

Що передбачає новий контракт

Нові мотиваційні контракти закріплюють фіксовані терміни служби — 10 чи 24 місяці залежно від посади.

Крім того, документ гарантує право на звільнення після закінчення контракту без прив'язки до термінів дії воєнного стану.

Також військовослужбовцям надається відстрочка від повторного призову після звільнення, зберігаються грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії, передбачені законодавством.

Новий механізм покликаний зробити умови проходження служби більш зрозумілими та передбачуваними для військовослужбовців.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони України повідомили про серію ударів по об'єктах, які, за їхніми даними, задіяні у забезпеченні військового потенціалу Росії. Зокрема, в акваторії Чорного моря було вражено три танкери, які, як стверджує українська сторона, використовувалися для перевезення нафти, нафтопродуктів та палива на користь російських збройних сил.

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