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Нові командири на новий етап війни: в РФ визначили відповідальних, - ISW

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Понеділок 01 травня 2023 08:20
Нові командири на новий етап війни: в РФ визначили відповідальних, - ISW Фото: новий етап війни в Україні, в РФ можливі зміни в командуванні військ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Успішний контрнаступ України спричинить подальші зміни військового командування в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Путін може спробувати уникнути наслідків майбутніх змін у військовому командуванні, дедалі більше винагороджуючи командирів, яким він віддає перевагу, більшою відповідальністю, що перевищує їхню офіційну посаду, і зменшуючи роль певних командирів, які впали в немилість.

Широкомасштабні провали російського зимово-весняного наступу, ймовірно, спонукали Путіна розділити відповідальність за операції в Україні. Він визначив відповідальних за протидію контрнаступу ЗСУ. Ними стали: командувач ВДВ Теплінський, командувач Дніпровської групи російських військ Макаревич і командувач на Луганському напрямку Лапін.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що Шойгу та Герасимов не їздили з Путіним на окуповані території, що, ймовірно є сигналом того, що Кремль мав призначив нових командувачів для нового етапу війни.

Нагадаємо, росіяни продовжують намагатися поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених.

Раніше ми писали, українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.

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