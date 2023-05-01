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Окупанти поповнюють втрати особового складу за рахунок ув’язнених, - Генштаб

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Понеділок 01 травня 2023 07:46
Окупанти поповнюють втрати особового складу за рахунок ув’язнених, - Генштаб Фото: окупанти поповнюють втрати за рахунок ув’язнених (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Росіяни продовжують намагатися поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До одного із польових таборів російських військових в тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області прибули близько 400, завербованих ПВК "Вагнера" ув’язнених осіб. Таким чином росіяни намагаються поповняти свої втрати у живій силі.

Також, Генштабу ЗСУ відомо про заплановану окупантами підготовку на одному із полігонів в районі Луганська до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.

Раніше ми писали, росіяни, сьогодні вночі, 1 травня, атакували Київ ракетами та дронами. Українські сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Нагадаємо, в боях за оборону міста Бахмут загинув доброволець із Сполучених Штатів Америки Купер "Харріс" Ендрюс.

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