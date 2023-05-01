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Новые командиры на новый этап войны: в РФ определили ответственных, - ISW

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Понедельник 01 мая 2023 08:20
Новые командиры на новый этап войны: в РФ определили ответственных, - ISW Фото: новый этап войны в Украине, в РФ возможны изменения в командовании войск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Успешное контрнаступление Украины повлечет за собой дальнейшие изменения военного командования в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Путин может попытаться избежать последствий будущих изменений в военном командовании, все больше вознаграждая командующих, которых он предпочитает, большей ответственностью, превышающей их официальную должность, и уменьшая роль определенных командиров, впавших в немилость.

Широкомасштабные провалы русского зимне-весеннего наступления, возможно, побудили Путина поделить ответственность за операции в Украине. Он определил ответственных за противодействие контрнаступлению ВСУ. Ими стали: командующий ВДВ Теплинский, командующий Днепровской группой российских войск Макаревич и командующий на Луганском направлении Лапин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Шойгу и Герасимов не ездили с Путиным на оккупированные территории, что, вероятно, является сигналом того, что Кремль должен был назначить новых командующих для нового этапа войны.

Напомним, россияне продолжают пытаться восполнять свои потери в живой силе за счет заключенных.

Ранее мы писали, что украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все враждебные цели в воздушном пространстве столицы.

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