Нові коефіцієнти при вступі: МОН визначило, де простіше пройти конкурс

Міністерство освіти і науки України затвердило нові регіональні коефіцієнти, які впливатимуть на конкурсний бал абітурієнтів під час вступу до вишів у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Згідно з наказом МОН №877 від 18 червня 2025 року регіональні коефіцієнти застосовують при вступі на бакалаврат, а також на магістратуру за медичним, фармацевтичним і ветеринарним напрямами. Вони збільшують конкурсний бал залежно від регіону, де розташований університет, - це має сприяти рівномірному розвитку вищої освіти по країні.
Нові коефіцієнти:
Коефіцієнт застосовують до конкурсного бала вступника відповідно до місцезнаходження ЗВО, а не місця проживання абітурієнта.
На сайті kbc.edbo.gov.ua вже працює калькулятор конкурсного бала, який враховує регіональний та галузевий коефіцієнти, результати НМТ та інші чинники.
Детальна інформація про етапи вступної кампанії, подання заяв та написання мотиваційних листів - на порталі "Вступ-2025" ЄДЕБО.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників. Через ці кабінети абітурієнти подаватимуть заяви до вишів і коледжів. Створити кабінет мають випускники 11 класів і ті, хто вступає на базі диплома кваліфікованого робітника.
У кабінеті потрібно вказати особисті дані, завантажити фото, додати сертифікати та мотиваційні листи. На сайті "Вступ-2025" працює калькулятор конкурсного бала. Важливо дотримуватись усіх дедлайнів і заздалегідь уточнити нюанси щодо пільг, квот і грантів.
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