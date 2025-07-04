Нові коефіцієнти при вступі: МОН визначило, де простіше пройти конкурс

Що змінилося

Згідно з наказом МОН №877 від 18 червня 2025 року регіональні коефіцієнти застосовують при вступі на бакалаврат, а також на магістратуру за медичним, фармацевтичним і ветеринарним напрямами. Вони збільшують конкурсний бал залежно від регіону, де розташований університет, - це має сприяти рівномірному розвитку вищої освіти по країні.

Нові коефіцієнти:

1,07 - для закладів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях;

1,04 - для ЗВО у Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях;

1,00 - для решти регіонів.

Коефіцієнт застосовують до конкурсного бала вступника відповідно до місцезнаходження ЗВО, а не місця проживання абітурієнта.

Як порахувати свій бал

На сайті kbc.edbo.gov.ua вже працює калькулятор конкурсного бала, який враховує регіональний та галузевий коефіцієнти, результати НМТ та інші чинники.

Детальна інформація про етапи вступної кампанії, подання заяв та написання мотиваційних листів - на порталі "Вступ-2025" ЄДЕБО.