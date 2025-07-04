Новые коэффициенты при поступлении: МОН определило, где проще пройти конкурс

Что изменилось

Согласно приказу МОН №877 от 18 июня 2025 года региональные коэффициенты применяют при поступлении на бакалавриат, а также на магистратуру по медицинским, фармацевтическим и ветеринарным направлениям. Они увеличивают конкурсный балл в зависимости от региона, где расположен университет, - это должно способствовать равномерному развитию высшего образования по стране.

Новые коэффициенты:

1,07 - для заведений в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях;

1,04 - для ЗВО в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях;

1,00 - для остальных регионов.

Коэффициент применяют к конкурсному баллу абитуриента в соответствии с местонахождением ЗВО, а не местом проживания абитуриента.

Как посчитать свой балл

На сайте kbc.edbo.gov.ua уже работает калькулятор конкурсного балла, который учитывает региональный и отраслевой коэффициенты, результаты НМТ и другие факторы.

Подробная информация об этапах вступительной кампании, подаче заявлений и написании мотивационных писем - на портале "Вступ-2025" ЕГЭБО.