Новые коэффициенты при поступлении: МОН определило, где проще пройти конкурс

Министерство образования и науки Украины утвердило новые региональные коэффициенты, которые будут влиять на конкурсный балл абитуриентов при поступлении в вузы в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Согласно приказу МОН №877 от 18 июня 2025 года региональные коэффициенты применяют при поступлении на бакалавриат, а также на магистратуру по медицинским, фармацевтическим и ветеринарным направлениям. Они увеличивают конкурсный балл в зависимости от региона, где расположен университет, - это должно способствовать равномерному развитию высшего образования по стране.
Новые коэффициенты:
Коэффициент применяют к конкурсному баллу абитуриента в соответствии с местонахождением ЗВО, а не местом проживания абитуриента.
На сайте kbc.edbo.gov.ua уже работает калькулятор конкурсного балла, который учитывает региональный и отраслевой коэффициенты, результаты НМТ и другие факторы.
Подробная информация об этапах вступительной кампании, подаче заявлений и написании мотивационных писем - на портале "Вступ-2025" ЕГЭБО.
Напомним, с 1 июля 2025 года стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих. Через эти кабинеты абитуриенты будут подавать заявления в вузы и колледжи. Создать кабинет должны выпускники 11 классов и те, кто поступает на базе диплома квалифицированного рабочего.
В кабинете нужно указать личные данные, загрузить фото, добавить сертификаты и мотивационные письма. На сайте "Вступ-2025" работает калькулятор конкурсного балла. Важно соблюдать все дедлайны и заранее уточнить нюансы относительно льгот, квот и грантов.
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