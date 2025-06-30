Все, що потрібно зробити вступнику після 1 липня: детальна інструкція
З 1 липня 2025 року стартує новий етап вступної кампанії - реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників. Без цього неможливо подати заяви до вишів чи коледжів.
Що потрібно зробити й на що звернути увагу, розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
З 1 липня 2025 року розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників після 11 класів, а також для тих, хто вступає на основі диплома кваліфікованого робітника. Саме через ці кабінети подаватимуться заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти.
Для кого відкривається реєстрація з 1 липня
Зареєструвати електронні кабінети для вступників зможуть:
- випускники 11 класів (повна загальна середня освіта);
- особи з дипломом кваліфікованого робітника (КР);
- абітурієнти, які планують вступ до закладів вищої освіти абофахової передвищої освіти на базі ПЗСО чи КР.
Як створити електронний кабінет вступника
Для того, аби створити електронний кабінет потрібно:
- зареєструватися на сайті ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти);
- вказати:
- електронну пошту (буде логіном),
- дані документа про освіту (наприклад, атестат),
- номер і PIN-код сертифіката НМТ або листка ЄВІ / ЄФВВ,
- якщо немає сертифікатів - ввести дані паспорта або РНОКПП (ІПН);
- активувати кабінет через email (посилання дійсне лише 15 хвилин).
Важливо пам’ятати, що старі кабінети (2024 року) - неактивні. Потрібно створити новий.
Що робити в кабінеті після реєстрації
Після того, як ви зареєструєте електронний кабінет вступника, необхідно виконати наступні кроки:
- додати контактні номери телефону;
- завантажити своє фото (до 1 Мб, не селфі - його використовують для студентського квитка);
- за потреби додати інші сертифікати або документи про освіту;
- підготувати мотиваційні листи - їх треба буде додавати до кожної заяви;
- ознайомитися з конкурсними пропозиціями та обрати спеціальності.
Що потрібно зробити у липні
Вступникам важливо пам’ятати ключові дати вступної кампанії у липні:
- 3 липня - старт подання заяв на участь у творчих конкурсах;
- до 10 липня - подати заяви на творчі конкурси, якщо претендуєте на бюджет;
- 8-19 липня - період проведення творчих конкурсів на бюджет;
- до 1 серпня - творчі конкурси для вступу на контракт.
У МОН звертають увагу, що заява на творчий конкурс - це не те саме, що заява на вступ. Потрібно подати обидва типи заяв.
Пільги, квоти, гранти
Вступники з пільгами (ветерани, сироти, ВПО, з ТОТ) мають право на квоти та бюджетне зарахування.
Держава надає гранти на часткову оплату навчання - але лише раз. Якщо відмовитись від бюджетного місця, повторно грант отримати не можна.
Поради на цей період
У МОН радять на період вступної кампанії:
- зберегти перелік галузей і спеціальностей з кодами - це знадобиться для подання заяв;
- перевірити, чи має заклад ліцензію, а програма - акредитацію;
- якщо маєте пільги - обов’язково зверніться до ЗВО до подання першої заяви, щоб внесли інформацію в ЄДЕБО.
Як розрахувати конкурсний бал
На сайті "Вступ-2025" працює калькулятор конкурсного бала. Там можна:
- обрати спеціальність і ввести свої результати НМТ або творчого конкурсу;
- вказати регіональні та галузеві коефіцієнти;
- порівняти бал для різних ЗВО.
Де знайти інформацію
Отримати більш детальну інформацію про вступну кампанію 2025 року можна, скориставшись офіційним гідом "Вступ-2025" на сайті МОН, із відеоінструкції, чат-бота, довідки на сайті, а також зателефонувавши на гарячу лінію МОН за номером: 1545.
Де знайти інформацію про вступну кампанію 2025 року (інфографіка: МОН)
Раніше РБК-Україна розповідало про ключові дати та етапи вступної кампанії 2025 року для майбутніх бакалаврів: реєстрація електронних кабінетів починається 1 липня, подання заяв - з 19 липня, а зарахування триватиме до кінця серпня. Також описано правила творчих конкурсів, співбесід і строки вступу для інших форм навчання.
Також ми писали про гарячі лінії та контакти, які працюють для підтримки вступників і батьків під час вступної кампанії 2025 року. З 25 червня можна отримати консультації щодо електронного вступу, а з 1 липня - з усіх питань вступу до ЗВО та ФПО. Також діють окремі лінії для вступників з ТОТ, професійної освіти та питань щодо освітніх документів.
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