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Все, що потрібно зробити вступнику після 1 липня: детальна інструкція

Понеділок 30 червня 2025 11:22
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Все, що потрібно зробити вступнику після 1 липня: детальна інструкція Фото: Вступна кампанія-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 липня 2025 року стартує новий етап вступної кампанії - реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників. Без цього неможливо подати заяви до вишів чи коледжів.

Що потрібно зробити й на що звернути увагу, розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

З 1 липня 2025 року розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників після 11 класів, а також для тих, хто вступає на основі диплома кваліфікованого робітника. Саме через ці кабінети подаватимуться заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Для кого відкривається реєстрація з 1 липня

Зареєструвати електронні кабінети для вступників зможуть:

  • випускники 11 класів (повна загальна середня освіта);
  • особи з дипломом кваліфікованого робітника (КР);
  • абітурієнти, які планують вступ до закладів вищої освіти абофахової передвищої освіти на базі ПЗСО чи КР.

Як створити електронний кабінет вступника

Для того, аби створити електронний кабінет потрібно:

  • зареєструватися на сайті ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти);
  • вказати:
    - електронну пошту (буде логіном),
    - дані документа про освіту (наприклад, атестат),
    - номер і PIN-код сертифіката НМТ або листка ЄВІ / ЄФВВ,
    - якщо немає сертифікатів - ввести дані паспорта або РНОКПП (ІПН);
  • активувати кабінет через email (посилання дійсне лише 15 хвилин).

Важливо пам’ятати, що старі кабінети (2024 року) - неактивні. Потрібно створити новий.

Що робити в кабінеті після реєстрації

Після того, як ви зареєструєте електронний кабінет вступника, необхідно виконати наступні кроки:

  • додати контактні номери телефону;
  • завантажити своє фото (до 1 Мб, не селфі - його використовують для студентського квитка);
  • за потреби додати інші сертифікати або документи про освіту;
  • підготувати мотиваційні листи - їх треба буде додавати до кожної заяви;
  • ознайомитися з конкурсними пропозиціями та обрати спеціальності.

Що потрібно зробити у липні

Вступникам важливо пам’ятати ключові дати вступної кампанії у липні:

  • 3 липня - старт подання заяв на участь у творчих конкурсах;
  • до 10 липня - подати заяви на творчі конкурси, якщо претендуєте на бюджет;
  • 8-19 липня - період проведення творчих конкурсів на бюджет;
  • до 1 серпня - творчі конкурси для вступу на контракт.

У МОН звертають увагу, що заява на творчий конкурс - це не те саме, що заява на вступ. Потрібно подати обидва типи заяв.

Пільги, квоти, гранти

Вступники з пільгами (ветерани, сироти, ВПО, з ТОТ) мають право на квоти та бюджетне зарахування.

Держава надає гранти на часткову оплату навчання - але лише раз. Якщо відмовитись від бюджетного місця, повторно грант отримати не можна.

Поради на цей період

У МОН радять на період вступної кампанії:

  • зберегти перелік галузей і спеціальностей з кодами - це знадобиться для подання заяв;
  • перевірити, чи має заклад ліцензію, а програма - акредитацію;
  • якщо маєте пільги - обов’язково зверніться до ЗВО до подання першої заяви, щоб внесли інформацію в ЄДЕБО.

Як розрахувати конкурсний бал

На сайті "Вступ-2025" працює калькулятор конкурсного бала. Там можна:

  • обрати спеціальність і ввести свої результати НМТ або творчого конкурсу;
  • вказати регіональні та галузеві коефіцієнти;
  • порівняти бал для різних ЗВО.

Де знайти інформацію

Отримати більш детальну інформацію про вступну кампанію 2025 року можна, скориставшись офіційним гідом "Вступ-2025" на сайті МОН, із відеоінструкції, чат-бота, довідки на сайті, а також зателефонувавши на гарячу лінію МОН за номером: 1545.

Все, що потрібно зробити вступнику після 1 липня: детальна інструкція
Де знайти інформацію про вступну кампанію 2025 року (інфографіка: МОН)

Раніше РБК-Україна розповідало про ключові дати та етапи вступної кампанії 2025 року для майбутніх бакалаврів: реєстрація електронних кабінетів починається 1 липня, подання заяв - з 19 липня, а зарахування триватиме до кінця серпня. Також описано правила творчих конкурсів, співбесід і строки вступу для інших форм навчання.

Також ми писали про гарячі лінії та контакти, які працюють для підтримки вступників і батьків під час вступної кампанії 2025 року. З 25 червня можна отримати консультації щодо електронного вступу, а з 1 липня - з усіх питань вступу до ЗВО та ФПО. Також діють окремі лінії для вступників з ТОТ, професійної освіти та питань щодо освітніх документів.

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