У лютому або березні 2027 року Apple планує випустити iPhone 18, iPhone 18e, базовий iPad, а також оновлені MacBook Neo та MacBook Air. Ще три гаджети компанія готує до релізу у першому півріччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

П'ять новинок Apple: що покажуть на початку весни?

За даними Гурмана, 5 нових пристроїв Apple мають вийти протягом циклу оновлення iOS 27.4. Водночас це не означає, що компанія проведе одну спільну презентацію або відкриє продажі всіх новинок одночасно.

Головними прем'єрами початку весни стануть базовий iPhone 18 і доступніший iPhone 18e.

Цього року Apple змінює звичний графік: стандартний iPhone 18 перенесли на весну, тоді як iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max представили ще восени.

За попередніми витоками, обидві нові моделі отримають процесор A20, 9 ГБ оперативної пам'яті та потужніші акумулятори для тривалішої роботи без підзарядки.

Разом зі смартфонами Apple готує новий базовий iPad. Очікується, що планшет працюватиме на чипі A19 і підтримуватиме функції Apple Intelligence.

Також гаджету приписують власний мережевий чип N1 із підтримкою Wi-Fi 7. Моделі зі стільниковим зв'язком можуть отримати модем C1X.

Читайте більше: Apple додала в iPhone Duo розблокування обличчям: чому це не заміна Face ID

MacBook Neo та Air отримають нові чипи й більше пам'яті

Друге покоління доступного MacBook Neo може перейти з процесора A18 Pro на A19 Pro, а обсяг оперативної пам'яті збільшиться з 8 до 12 ГБ.

Apple також розглядає можливість випустити ноутбук у нових кольорах. Ритейлери очікують, що попит на модель зростатиме, тому у 2027 році компанія може подвоїти обсяги постачань.

Оновлення MacBook Air буде менш помітним ззовні. Ноутбуки мають отримати процесор M6, але збережуть звичний дизайн і два варіанти розміру екрана - 13 та 15 дюймів.

Не пропустіть: Apple готує смарт-окуляри, які зможуть замовити таксі й перекласти розмову: що відомо

iPhone Air 2 та нові iPad: що Apple залишила на другу хвилю релізів?

Ще кілька новинок компанія планує випустити пізніше, але також у першій половині 2027 року. Серед них - iPhone Air 2, а також оновлені iPad Air та iPad Pro.

За попередніми даними, iPhone Air 2 отримає процесор A20 Pro, другу основну камеру та компактніший Dynamic Island. Також смартфону приписують збільшений час автономної роботи.

iPad Air, за чутками, перейде на процесор M5 і отримає OLED-дисплей. Майбутній iPad Pro, ймовірно, обзаведеться новим чипом і вдосконаленою системою охолодження.