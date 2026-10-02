Тріск, клацання та шум: власники iPhone 18 Pro масово скаржаться на дефект динаміків

Користувачі нових iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max скаржаться на аномальні звуки з динаміків пристроїв. Точна причина дефекту наразі невідома.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на MacRumors .

Скарги на сторонні звуки почали масово з'являтися на Reddit невдовзі після старту продажів флагманів 28 вересня.

Користувачі зазначають, що динаміки смартфонів видають характерний тріск, клацання або поодинокі поп-звуки.

У яких ситуаціях виникає тріск?

Найбільше користувачів дивує відсутність чіткого тригера для появи звукового дефекту. Згідно з повідомленнями, аномалія виникає не лише під час відтворення аудіо або телефонних розмов.

Шуми зафіксовані під час

звичайного скролінгу сторінок;

відкриття віртуальної клавіатури;

швидкої зміни яскравості дисплея;

повторного ввімкнення та вимкнення "Авіарежиму".

Читайте більше: Масштабний збій Siri в iOS 27: ШІ-асистент постійно втрачає зв'язок із мережею

Баг iOS 27 чи апаратна поломка?

Наразі точно невідомо, яка саме кількість пристроїв має цей дефект. Деякі покупці вже звернулися до сервісних центрів і отримали нові смартфони на заміну, проте аналогічний тріск з'явився і на повторно виданих гаджетах.

Водночас чимало власників iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max взагалі не помічають жодних збоїв у роботі своїх пристроїв.

У спільноті головною версією вважають системний збій у iOS 27. На користь цієї гіпотези свідчить хаотичність прояву проблеми у різних екземплярах.

Проте випущене оновлення iOS 27.0.1 ситуацію не виправило, тому ймовірність апаратного дефекту компонентів також не можна виключати.

Apple наразі утримується від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.