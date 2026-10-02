Тріск, клацання та шум: власники iPhone 18 Pro масово скаржаться на дефект динаміків
Користувачі нових iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max скаржаться на аномальні звуки з динаміків пристроїв. Точна причина дефекту наразі невідома.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на MacRumors.
Скарги на сторонні звуки почали масово з'являтися на Reddit невдовзі після старту продажів флагманів 28 вересня.
Користувачі зазначають, що динаміки смартфонів видають характерний тріск, клацання або поодинокі поп-звуки.
У яких ситуаціях виникає тріск?
Найбільше користувачів дивує відсутність чіткого тригера для появи звукового дефекту. Згідно з повідомленнями, аномалія виникає не лише під час відтворення аудіо або телефонних розмов.
Шуми зафіксовані під час
- звичайного скролінгу сторінок;
- відкриття віртуальної клавіатури;
- швидкої зміни яскравості дисплея;
- повторного ввімкнення та вимкнення "Авіарежиму".
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Баг iOS 27 чи апаратна поломка?
Наразі точно невідомо, яка саме кількість пристроїв має цей дефект. Деякі покупці вже звернулися до сервісних центрів і отримали нові смартфони на заміну, проте аналогічний тріск з'явився і на повторно виданих гаджетах.
Водночас чимало власників iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max взагалі не помічають жодних збоїв у роботі своїх пристроїв.
У спільноті головною версією вважають системний збій у iOS 27. На користь цієї гіпотези свідчить хаотичність прояву проблеми у різних екземплярах.
Проте випущене оновлення iOS 27.0.1 ситуацію не виправило, тому ймовірність апаратного дефекту компонентів також не можна виключати.
Apple наразі утримується від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.