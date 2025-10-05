Нові групи російських "Шахедів" зайшли в Україну: де загроза ударів

Вранці 5 жовтні російські дрони знову залетіли на територію України. Групи безпілотників були помічені в Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, нові групи ворожих безпілотників зайшли через північ Чернігівської області близько 7:00 ранку.
Близько 7:30 було зафіксовано рух кількох груп дронів:
О 8:10 Повітряні Сили повідомили про нову групу "Шахедів", що прямує безпосередньо на Львів. А вже станом на 8:38 ворожі дрони були зафіксовані:
Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає наступним чином:
О 8:41 повідомлено про появу розвідувального безпілотника східніше Опішні на Полтавщині. За попередніми даними, він може виконувати функцію навідника для ворожих засобів ураження. Наразі ж для його збиття залучено сили ППО.
У ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили масований комбінований обстріл України, використавши різні типи озброєння. Найбільше постраждали Львів і Львівська область.
Близько 04:30 у місті пролунали перші вибухи - це була атака ударних дронів Shahed. Згодом росіяни завдали ударів крилатими ракетами “Калібр”, випущеними з акваторії Чорного моря.
Вранці по Львову знову вдарили - цього разу аеробалістичними ракетами “Кинджал”, запущеними з винищувачів МіГ-31.
РБК-Україна писало про те, що наразі відомо щодо наслідків російської атаки.
Окрім західних областей, під обстріл потрапило й Запоріжжя. Масована атака спричинила знеструмлення десятків тисяч споживачів по всій країні.
Водночас на Черкащині частина області залишилась без електропостачання через пошкодження ліній електропередач.